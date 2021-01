“C’E’ MOLTO DA RISANARE IN QUESTO INVERNO DI PERICOLO”



“È un nuovo giorno in America”. In una cerimonia di inaugurazione blindata, Joe Biden ha giurato come 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Pochi minuti prima ha prestato giuramento la sua vice, Kamala Harris, prima donna e prima afroamericana a ricoprire l’incarico. Ad aprire la cerimonia Lady Gaga con l’inno nazionale americano, seguita da una performance di Jennifer Lopez.

“Questa è la giornata dell’America, della democrazia, della storia, della speranza”, ha detto Biden nel suo primo discorso da presidente in carica.

“La nostra democrazia è forte […] dobbiamo essere uniti contro l’astio, l’estremismo, la violenza”, ha dichiarato il presidente, lanciando un appello all’unità. “Chiedo a tutti gli americani di aiutarmi a unire il Paese. Metterò tutta la mia anima per riunire la nazione”.

“Sarò il presidente di tutti gli americani, mi batterò anche per coloro che non mi hanno sostenuto”, ha proseguito.

“Per superare le sfide future serve unità”, ha ribadito Biden. “Voltiamo pagina, tutti insieme. Torniamo ad ascoltarci con rispetto, dobbiamo respingere la cultura della faziosità. Dobbiamo essere diversi rispetto al passato, siamo molto meglio di quello che abbiamo visto”. È ora di mettere fine a questa “guerra incivile”.

