EMANUELE LICOPODIO ORA E’ COORDINATORE DELLA LEGA MA TRE ANNI FA DEFINIVA GLI EBREI “FIGLI DI CAINO”



Secondo quanto scrive il Foglio quando Matteo Salvini si è accorto di aver invitato Emanuele Licopodio, ex esponente di Forza Nuova e ora coordinatore della Lega nel VI municipio ad un evento in diretta Facebook si è precipitato a cancellare tutto.

Perché Licopodio fino a qualche tempo fa sui social era capace di dire cose come “Anche quest’anno a Pasqua Israele ci ricorda che non sono i nostri fratelli maggiori ma semplicemente i figli di Caino”

Sulle pagine Facebook delle europarlamentari leghiste Cinzia Bonfrisco e Luisa Regimenti domani si sarebbe dovuta tenere infatti una diretta in occasione della prossima Giornata della Memoria. Tra gli invitati a parlare proprio Licopodio. A chi ha organizzato il dibattito però è sfuggito il background culturale e politico di quello che ora è un coordinatore della Lega.

Quando la comunità ebraica di Roma si è resa conto del personaggio invitato ha protestato vivacemente, tanto che la Lega lo ha annullato in tutta fretta facendo anche sparire la locandina.

Ma quando hanno fatto entrare Licopodio nella Lega due domande se le saranno fatte o risulta un personaggio scomodo solo una volta l’anno quando c’è il Giorno della Memoria?

(da NextQuotidiano”)