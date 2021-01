RENZI BOCCIATO SUL’APERTURA DELLA CRISI



Ieri Nando Pagnoncelli a Dimartedì ha illustrato i sondaggi Ipsos della settimana che questa volta si sono focalizzati sui protagonisti della crisi di governo: Conte, Renzi e Salvini.

La rilevazione di Pagnoncelli ha sondato qual è la popolarità del premier dimissionario e del personaggio politico che, se si dovesse andare a elezioni e il centrodestra formasse un governo, sarebbe il candidato a sostituirlo:

Salvini si ferma al 29% dei consensi mentre il 48% vorrebbe ancora Giuseppe Conte alla guida del Paese.

La domanda successiva ha indagato l’umore dei cittadini riguardo l’apertura della crisi di governo.

Renzi ha fatto bene? Per il 65% no. E il restante 23% che approva, ha poi precisato Pagnoncelli, è formato da elettori di centrodestra che ovviamente vedono la crisi come un’occasione ghiotta nel caso di elezioni anticipate.

(da agenzie)