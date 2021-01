IL LEGHISTA HA DATO NUOVAMENTE SFOGGIO DELLA SUA COMPETENZA IN MERITO ALLE REGOLE DI SICUREZZA, ANCORA NON SA COME SI USA



Ieri Matteo Salvini ospite a Dimartedì ha dato sfoggio nuovamente della sua competenza in merito alle regole di sicurezza anti COVID.

Mentre ha rispolverato la mascherina tricolore che fa tanto fashion in questi giorni di crisi di governo, il leader della Lega ha anche dimostrato che non sa come si usa.

Il dispositivo di protezione, per definizione, protegge dal virus se non è contaminato. Non a caso va cambiato spesso e non va toccato con le mani o sporcato in altri modi.

E invece il “Capitano” che fa? Se lo mette in bocca come se fosse un accessorio qualunque. Del resto in passato con la mascherina aveva anche pulito i suoi occhiali . Ovviamente la reazione sui social è stata un massacro

Salvini in questi giorni si dice pronto a governare. Lo è davvero? Parafrasando un famoso modo di dire voi “comprereste una mascherina (usata) da quest’uomo?

(da “NextQuotidiano”)