“NOI IN QUARANTENA E LUI A DIVERTIRSI”… LUI REPLICA “TUTTO REGOLARE”



Che avrebbe fatto altri viaggi all’estero lo aveva annunciato nei giorni scorsi. Ma che si sarebbe intravisto, oggi, nelle inquadrature della diretta del Gran Premio del Bahrain non era prevedibile.

Dopo le polemiche sui suoi viaggi in Arabia Saudita e a Dubai, negli Emirati Arabi, Matteo Renzi è volato nel Paese del Medioriente per assistere dal vivo alla gara dei bolidi della Formula 1. E sui social è scoppiata una nuova polemica.

In molti, infatti, su Twitter e Facebook si domdandano come il leader di Italia viva sia potuto volare in Bahrain nonostante le restrizioni per il coronavirus e, soprattutto, molti utenti si chiedono se abbia ricevuto un invito per assistere alla gara e se gli sia stato pagato l’alloggio in albergo.

Polemiche analoghe a quelle che hanno accompagnato i viaggi del senatore Renzi in Arabia Sauita, dove è volato lo scorso mese per partecipare ad un incontro, tutto spesato, con il principe saudita Bin Salaman. Un evento organizzato dal Future Investement Initiative nel cui board risiede il leader di Italia viva. Nonostante le proteste, Renzi nelle settimene seguenti è volato a Dubai con il senatore Marco Carrai e, oggi, è stato visto nei Paddock del Gp in Barhain.

Renzi, però, fa sapere che a queste polemiche è abituato, ma che ha sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula, al Senato, per il suo intervento sul Family Act. L’ufficio stampa di Italia viva, inoltre, precisa in una nota che “i viaggi di Renzi riguardano solo lui e non costano un centesimo al contribuente”.

Le regole prevedono che in Barhain ci si possa recare solo per motivi di lavoro, di salute e di studio, si debba essere sottoposti al momento dello sbarco a un tampone molecolare e attenderne l’esito in auto-isolamento in albergo (minimo 24 ore), il quinto giorno un altro tampone molecolare.

Poi c’e’ il capitolo rientro in Italia, altro vaccino nelle 48 ore precedenti al rientro, altrimenti scatta quarantena

Renzi ha seguito e seguirà questo iter?

(da agenzie)