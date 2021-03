INVECE DI 120 MILIONI DI DOSI L’AZIENZA E’ FERMA A 18,8 MILIONI DI FIALE DISTRIBUITE IN AMBITO UE, UNA VERGOGNA… L’ITALIA ATTENDE 10 MILIONI DI DOSI ENTRO GIUGNO E ALTRE 24 NEL TERZO TRIMESTRE; ARRIVERANNO MAI?



Non c’è pace su AstraZeneca. Dopo sole due settimane dalla sospensione del vaccino anglo-svedese da parte di mezza Europa guidata da Berlino, le rassicurazioni dell’Ema e la nuova ripartenza delle somministrazioni anche in Italia, in Germania il caso si riapre dopo che città importanti come la capitale e poi tutto il Brandeburgo, Monaco di Baviera, Colonia e tutto il Nord-Reno Vestfalia fermano le inoculazioni agli under 60. A sera, dopo una concitata riunione di Angela Merkel e il ministro della Salute Jens Spahn con i ministri dei Land, la sospensione per gli under 60 viene estesa a tutta la nazione.

Stavolta la scelta segue una decisione simile presa dalla Francia la settimana scorsa (niente AstraZeneca per gli under 55) e, fuori Ue, dal Canada.

Ma è una decisione che torna a sconvolgere il clima intorno all’azienda simbolo di tutti i mali della campagna vaccinale europea.

Tra l’altro, ad oggi, non c’è nemmeno la certezza che AstraZeneca abbia consegnato le 30 milioni di dosi promesse dopo aver tagliato le forniture di due quarti (inizialmente erano 120mln): i dati della scorsa settimana sono fermi a 18,8 milioni di fiale distribuite nell’Ue. Proprio oggi il premier Mario Draghi, 73 anni, si è vaccinato con AstraZeneca.

Ma i dubbi affiorano a Bruxelles: è possibile che ai 30 milioni annunciati manchi ancora qualcosa, più di qualcosa. In questo clima di diffidenza massima nei confronti della casa farmaceutica anglo-svedese, mentre proseguono a rilento le trattative tra l’Ue e il Regno Unito sulla ripartizione delle dosi prodotte negli stabilimenti europei e britannici, arriva un’altra doccia fredda.

Sempre dalla Germania, dove il governo è sotto accusa per una campagna vaccinale lenta non solo per le scarse consegne, ma anche per problemi organizzativi e logistici a livello nazionale.

La scelta di Berlino, Monaco e Colonia di sospendere il prodotto per gli under 60 scaturisce dalla segnalazione di 31 casi di trombosi cerebrale che si sono verificati in Germania in connessione temporale con la somministrazione del vaccino, quasi tutti riguardanti donne sotto i 55 anni. A sera, la cancelliera Angela Merkel e il ministro della Salute Jens Spahn riuniscono i ministri dei Land per approfondire il problema. Nel frattempo, lo Stiko, la commissione tedesca sui vaccini, emette una raccomandazione che consiglia la vaccinazione con AstraZeneca solo per le persone sopra i 60 anni, anche se non esclude la somministrazione a pazienti più giovani a discrezione del loro medico.

Ma il caos non è da poco. Perché nel frattempo in molti hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca: cosa succederà per il richiamo? “Su Astra-Zeneca possiamo aspettarci qualche nuovo problema ogni giorno. È la percezione di tutti”, dice a chiare lettere il governatore della Baviera, Markus Söder.

Un problema non da poco anche per l’Italia, che finora non rivede la decisione di autorizzare AstraZeneca anche per i più giovani.

Secondo le proiezioni elaborate dal commissario straordinario per la campagna vaccinale Francesco Paolo Figliuolo, anche nel secondo e terzo trimestre la maggior parte delle vaccinazioni nel nostro paese avverrà con AstraZeneca (sempre che rispetti le consegne): oltre 10milioni da aprile a giugno e oltre 24 milioni da luglio a settembre.

E pensare che proprio oggi il vaccino AstraZeneca è stato ‘battezzato’: si chiama Vaxzevria. “Dare un nome a un farmaco nuovo è una consuetudine. Ed è un processo che avviene in maniera separata dall’approvazione normativa e regolatoria del farmaco stesso”, dicono dall’azienda. “La sigla ‘Covid-19 AstraZeneca vaccine’, non era il nome del farmaco. Ora ha un nome che come prassi è stato registrato”. Ma la Germania intanto lo ‘cancella’ per le fasce d’età più giovani.

(da Huffingtonpost)