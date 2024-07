UN NUOVO VIDEO MOSTRA CHE SONO SEI LE PERSONE CHE CIRCONDANO IL CRONISTA



A sinistra un fotogramma del nuovo video in cui si vedono, in giallo, cerchiati gli assalitori, e in rosso il giornalista Andrea Joly. A destra uno degli assalitori invita i residenti, che chiedono di terminare il pestaggio, di scendere in strada

È composto da sei persone, il gruppo di militanti di CasaPound che nella notte tra sabato e domenica ha aggredito, davanti all’Asso di bastoni, circolo legato all’estrema destra in via Cellini a Torino, il giornalista de la Stampa Andrea Joly. La circostanza emerge da alcuni nuovi video che immortalano le fasi clou del pestaggio. Joly viene accerchiato, rincorso, e picchiato. Quando alcuni residenti si affacciano sui balconi in via Cellini, gridando: «Lasciatelo stare!» e «Ora chiamo la polizia!», dal gruppo di aggressori vengono gridate minacce: «Scendi giù pezzo di m…», è quanto urla un uomo alzando il braccio più volte. Un’altra donna invece si è sentita gridare: «Putt…».

In queste ore gli agenti della Digos stanno cercando di identificare i due “ignoti” che compaiono nelle immagini di molti video amatoriali, che sono nel gruppo insieme ai quattro indagati perquisiti nei giorni scorsi. L’inchiesta dunque, coordinata dal pm Paolo Scafi, è destinata ad allargarsi. Oggi pomeriggio verrà svolta – da Roberto Testi – la consulenza medico legale sulle lesioni riportate dal cronista.

(da La Stampa)

