Il clima che stiamo vivendo in Teatro è surreale. Sono passati quaranta giorni, QUARANTA, da quando è stata fatta questa nomina scellerata e vergognosamente imposta dall’alto.

Quaranta giorni di insulti, accuse insensate, dichiarazioni di politici che non hanno argomentazioni se non buttarla in caciara politica, parole imbarazzanti del sovrintendente che ogni giorno fanno rabbrividire per la loro mistificazione dei fatti, un sindaco penoso che dimostra la sua ignoranza e arroganza in ogni dichiarazione. Beh questi sono i lati negativi di questa guerra. Ieri siamo addirittura arrivati al bavaglio, non ci è stato permesso

di leggere il comunicato prima del concerto.

Vi chiederete il perché. Le motivazioni sono state:”Perché è già nota a tutti la motivazione della vostra protesta, non serve continuare a leggere lo stesso comunicato”. Questo è il vero clima di regime al quale stiamo assistendo, una vergogna indicibile. Dunque ci siamo imbavagliati e abbiamo volantinato fuori dal teatro con il comunicato scritto.

Reazione meravigliosa del pubblico, sconvolto dal comportamento del sovrintendente, che getta i volantini in segno di vicinanza e solidarietà. Applausi scroscianti prima, durante e dopo il concerto diretto da Kent Nagano, cori di sostegno:”Non mollate !!”. Emozioni uniche che danno ancora più forza alla nostra battaglia. Emozionante scoprire che i nostri abbonati abbiano fatto dei volantini distribuendoli tra il pubblico. Grazie veramente.

In questa guerra noi risponderemo sempre con l’arte, con l’eccellenza e con i fatti, perché se anche il pubblico è con noi, saremo forti, ancora più forti contro voi, che non siete altro che dei poveri omuncoli accecati solamente da logiche di potere !

Eugenio Sacchetti