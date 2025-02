LO SCOOP DI FABRIZIO GATTI SU TODAY.IT: “UNO DEI MILITARI ACCUSATI CHE SI STAVA OCCUPANDO DEL DOSSIER FALSO SU MILLERI, ERA IN SERVIZIO ALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, CHE DIPENDE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO… DURANTE UNA RIUNIONE DELLA “SQUADRA FIORE”, IL PRESUNTO CAPO SAREBBE STATO IN CONTATTO TELEFONICO CON IL VERTICE DELL’AISI”

È un momento difficile per Francesco Milleri. Il manager di fiducia di Leonardo Del Vecchio, gran capo della holding lussemburghese Delfin, solitamente si muove con molta attenzione, cercando di evitare inutili ribalte e facendo parlare i numeri: gli utili stellari di Essilux, o gli annunci delle scalate in Borsa.

Eppure, da qualche tempo, il freddo manager tifernate (è nato a Città di Castello 66 anni fa), fa parlare di sé anche per altre vicende. Prima la sovraesposizione per la conquista di Mediobanca e Generali, in cui si accompagna a Francesco Gaetano Caltagirone.

E ora, la brutta storia dei falsi dossier contro di lui, rivelata da Fabrizio Gatti su “Today”, realizzati dalla famigerata “Squadra Fiore”, il gruppetto di misteriosi spioni romani che facevano da contraltare alla società milanese “Equalize”. Chi aveva interesse a screditarlo con report creati ad arte? Chi aveva da guadagnare demolendo la sua reputazione?

Il manager si è attirato antipatie e tante invidie soprattutto all’interno della numerosa famiglia dello scomparso Paperone di Agordo. Milleri, infatti, è da oltre due anni impelagato nella lotta per l’eredità di Leonardo Del Vecchio, scomparso nel giugno del 2022.

I figli del “Paperone di Agordo” non hanno ancora trovato l’accordo per la successione, in cui pure Milleri è coinvolto: tra i nodi del contendere, c’è l’assegnazione di 2,1 milioni di azioni del gruppo Delfin, cassaforte del “regno” Del Vecchio, proprio al manager.

Al “regalo” all’ex braccio destro del padre, si oppongono tre figli di Del Vecchio (Luca, Clemente e Paola), che continuano a dire no, e hanno anche chiesto conto al cda della holding Delfin delle operazioni su Mediobanca, Generali e Mps.

Quel che gli eredi Del Vecchio faticano ad accettare è che fu il loro defunto babbo a volerli fuori dai Cda delle aziende: ai sei figli, ha lasciato quote uguale del suo impero, ma con l’idea che non avessero voce in capitolo sulle decisioni-chiave. L’unico erede a lavorare per la società di famiglia è il 30enne Leonardo Maria.

La rete clandestina, composta da personale della Presidenza del consiglio e delle forze dell’ordine in servizio, entra così nel cosiddetto risiko bancario di queste settimane

Pubblichiamo in esclusiva i documenti al centro delle indagini. Francesco Milleri, che ha potuto visionare alcune pagine del dossier di Squadra Fiore, risponde a Today.it che sono documenti “evidentemente falsi e non verificati” e che “il gruppo EssilorLuxottica e il suo amministratore delegato hanno dato mandato a un legale, al fine di tutelare sin d’ora la loro reputazione e perseguire ogni condotta diffamatoria”.

Uno dei militari accusati di far parte di Squadra Fiore, nel momento in cui si stava occupando del dossier falso su Francesco Milleri, era in servizio all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organismo di intelligence informatica che dipende dalla Presidenza del consiglio.

Altro dettaglio: durante una riunione della rete clandestina a Roma, il presunto capo sarebbe stato in contatto telefonico con il vertice dell’Aisi, il servizio segreto interno. La telefonata, in vivavoce, è stata registrata.

Il coinvolgimento di due agenzie della Presidenza del consiglio chiama in causa i poteri di controllo di Alfredo Mantovano, magistrato e sottosegretario della premier Giorgia Meloni che, come delegato alla sicurezza nazionale e alla direzione della nostra intelligence, ne è il primo responsabile politico dentro il governo.

L’inchiesta giudiziaria su Squadra Fiore è nelle mani del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi: è lo stesso magistrato duramente attaccato in questi giorni proprio dal Dis, il dipartimento della Presidenza del consiglio che coordina i servizi segreti. Ma anche dalla premier Meloni e da Mantovano, che hanno addirittura chiesto la rimozione del procuratore di Roma.

Il dossier di Squadra Fiore su Francesco Milleri – che, lo ripetiamo, sia l’interessato sia il gruppo EssilorLuxottica definiscono falso – era probabilmente destinato a condizionare il mondo finanziario internazionale. Voleva infatti far credere che il presidente di Delfin e della multinazionale dell’occhiale avesse dato mandato, attraverso un’agenzia investigativa di Londra, di dossierare cento nomi di soci e importanti manager di EssilorLuxottica, tra i quali: Leonardo Maria Del Vecchio e altri esponenti della famiglia del fondatore, il vice di Milleri Paul du Saillant, Margot Bard, Romolo Bardin, Andrea Zappia e molti altri.

Va detto che il primo nell’elenco di personalità da spiare è proprio Francesco Milleri: se fosse vero, sarebbe un incredibile caso di autodossieraggio. I documenti, probabilmente fabbricati proprio da Squadra Fiore, sostengono inoltre che il mandato sarebbe partito da una società di Contern, in Lussemburgo, la Mf Holdings, di cui Milleri – sempre secondo questi dossier falsi – sarebbe il beneficiario in Svizzera attraverso un conto della Union Bancaire Privée di Ginevra.

L’incarico, del valore di 400 mila sterline, sarebbe quindi stato affidato allo studio C&F Partners di Charles Carr a Londra che, a sua volta, avrebbe girato il mandato per 250 mila euro all’agenzia di intelligence privata francese Vigiliact di Samatan, vicino a Tolosa. Agenzie probabilmente all’oscuro di tutto. Nei presunti contratti, si parla di attività di “due diligence service” e “ricostruzione reputazionale”. E qui entra in scena Squadra Fiore.

Il primo fatto vero è l’esistenza dei dossier falsi, di cui pubblichiamo le stesse immagini che Francesco Milleri ha potuto verificare

Da Roma dobbiamo spostarci a Milano. Ed entrare nell’inchiesta sull’esponente del centrodestra berlusconiano, Enrico Pazzali, 64 anni, indagato, e sull’attività della sua agenzia di spionaggio Equalize, avviata con l’ex poliziotto Carmine Gallo, 66 anni, e Samuele Calamucci, 45 anni. Gallo e Calamucci sono agli arresti domiciliari da fine ottobre 2024 (nella foto sotto scattata dai carabinieri del Comando provinciale di Varese, da sinistra, Samuele Calamucci, Enrico Pazzali e Carmine Gallo mentre escono dalla sede di EssilorLuxottica a Milano)

L’agenzia Equalize, attraverso Calamucci, è in contatto proprio con Squadra Fiore. E nel 2023 riesce ad avvicinare uno dei consiglieri più fidati del giovane Leonardo Maria Del Vecchio, 30 anni, e dell’amministratore delle sue attività personali, Marco Talarico, 37 anni: in modo che “possa fungere da schermo e da scudo – scrivono i carabinieri del comando provinciale di Varese, che li stanno intercettando – ovvero che sia sacrificabile”.

Il contatto sacrificabile è un luogotenente in pensione del Ros dei carabinieri, anche lui indagato. È il 22 ottobre 2023, una domenica. Enrico Pazzali ancora non sa che la sua agenzia è sotto inchiesta. Quindi Calamucci e l’amico ex del Ros non immaginano di essere intercettati. E al telefono parlano di Squadra Fiore.

“Per non farci portare in giro, noi dobbiamo confidare in Ciccio… Ma Ciccio cosa ha detto, che lunedì ti procurava il materiale?”, chiede l’ex luogotenente del Ros. “Quello si è già messo in moto stamattina… – risponde Calamucci – anche se poi ho capito, magari era già un po’ d’accordo con Rosario”.

L’ex carabiniere del Ros riferisce dei timori di Leonardo Maria Del Vecchio, nell’ipotesi in cui Francesco Milleri sia d’accordo con i soci francesi per prendere in mano il gruppo EssilorLuxottica ed estromettere l’erede più giovane del fondatore. Ovviamente sono solo le sue parole.

Lui ti ha detto che erano in zona lì?”, chiede a un certo punto l’ex luogotenente, tornando a parlare di Squadra Fiore. “Sì, mi ha detto che sono tutti su Roma – gli rivela Calamucci -. È un gruppo, dice un gruppo che lavora per le grandi aziende. Minchia sono solo carabinieri… i finanzieri con tutto rispetto”. “Guarda che il 50 per cento di questi sono operativi con gli americani”, lo mette in allarme l’amic

Poco dopo Calamucci riprende il discorso: “Ciccio mi chiama, io gli do qualche giorno ma tanto Ciccio mi chiama, non è uno scemo… Ciccio sa che genere di documenti riesco a recuperare, ok? Tant’è che alla fine noi potremmo, come dici te, lavorare anche per più persone o lavorare con le istituzioni in altro modo. Ma io essendo piccolo mi schiacciano… Mi fanno fare un grande lavoro, il grande caso, io recupero le informazioni. Quello poi è lo Stato stesso che mi immerda in qualche altro modo”.

Ora possiamo dedicarci ai partecipanti. Uno sarebbe proprio Rosario, citato nella conversazione ascoltata dai carabinieri. Calamucci dice a Today.it che gli è stato presentato con il nome di Rosario Bonomo, anche se è convinto che sia un nome falso.

Il secondo membro di Squadra Fiore, in ordine di importanza in questa storia, è Ciccio. Calamucci con Today.it sostiene di conoscerlo da tempo. Si chiamerebbe F. R., 46 anni, specialista di informatica dell’esercito, in servizio al Centro intelligence interforze del Reparto informazioni e sicurezza, una struttura che risponde allo Stato maggiore della Difesa.

Il militare sarebbe una preziosa pedina della Squadra Fiore perché, per le sue spiccate capacità, è stato assegnato all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, altro organo della Presidenza del consiglio. E proprio per questa posizione avrebbe accesso, senza alcun controllo, alle banche dati strategiche dello Stato.

Un ruolo estremamente utile, sia per Squadra Fiore, sia per Equalize, alla ricerca di informazioni riservate. Sarebbe proprio Ciccio a mostrare a Calamucci, secondo quanto è stato acquisito dalla Procura di Roma, il dossier falso su Francesco Milleri.

Il terzo nome [è una società di copertura di cui parlerebbe Rosario, in una successiva riunione, nell’ufficio segreto di Squadra Fiore in piazza Bologna 22 a Roma. Si chiama Fcc Usa Llc. Ha sede a New York, 200 Liberty Street. Calamucci dice di aver scattato una foto al biglietto da visita sul telefonino di un componente della rete clandestina

La società esiste davvero. È formalmente registrata in Florida, dove però viene fornito il recapito di una agenzia di elaborazione dati in via Francesco Denza 20 a Roma. E ha un codice fiscale italiano. Il manager rappresentante della Fcc Usa Llc, secondo i documenti depositati, è originario di Aversa, in provincia di Caserta. Si chiama Luigi Brusciano, 55 anni, mai condannato per reati di camorra. Ma è il fratello di Gabriele Brusciano, 47 anni, autista di Giuseppe Setola, il killer stragista del clan dei casalesi (nella foto sotto, la registrazione della società di Luigi Brusciano negli Stati Uniti).

Abbiamo cercato di contattare Luigi Brusciano. Il suo commercialista ha inviato un numero di cellulare. Ma finora suona a vuoto.

La risposta integrale del gruppo EssilorLuxottica alle domande di Today.it:

“Con riferimento alle domande ricevute in data odierna al nostro indirizzo di Pec aziendale all’attenzione del dottor Milleri, nostro presidente e amministratore delegato, riteniamo il quesito n. 1 del tutto fuori luogo poiché costruito attorno a un fatto e una prova documentale evidentemente falsi e non verificati.

Le successive domande da lei poste menzionano scambi, fatti, persone e società del tutto estranei alla vita del nostro gruppo e di cui non abbiamo notizia. Il gruppo EssilorLuxottica e il suo amministratore delegato hanno dato mandato a un legale al fine di tutelare sin d’ora la loro reputazione e perseguire ogni condotta diffamatoria nelle sedi deputate”.

Fabrizio Gatti

per Today,it