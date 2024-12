CONTRATTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, FONDI ALLA SANITÀ, DOGANE, QUOTA 103: I RILIEVI DEL SERVIZIO BILANCIO DEL SENATO ALLA LEGGE DI BILANCIO



La parlamentare del Pd e vicepresidente della Camera, Anna Ascani, l’ha definita una manovra “da mani di forbice”. Cita le migliaia di posti in meno nella scuola pubblica: “Un taglio simile non si vedeva dai tempi della Gelmini” ha detto ieri.

Nelle stesse ore, la Flc Cgil ha fatto i suoi conti al ministero dell’Istruzione. “Il taglio agli stipendi di docenti, ricercatori, personale tecnico, amministrativo, in virtù del mancato finanziamento per adeguare gli stipendi al tasso di inflazione, i tagli agli organici e le riduzioni di risorse per università ricerca e Afam consentono alle finanze pubbliche di risparmiare ben oltre 5 miliardi di euro”.

L’aumento complessivo per gli stipendi è del 6% che corrispondono a circa 150 euro medi mensili lordi. “Servirebbero – solo per rispondere all’inflazione – 426 euro al mese” aveva spiegato qualche mese fa il sindacato rispondendo al ministro, visto che nel triennio l’inflazione è al 18%.

Qualche giorno fa, il ministro ha parlato di un aumento di circa 300 euro lordi tra fondi stanziati per lo scorso contratto e quello in scadenza, a cui si aggiunge il taglio del cuneo fiscale. “Ma ciò che si perde sui salari con l’inflazione non è comunque recuperato grazie al taglio del cuneo fiscale – spiega la Flc Cgil – per tre ragioni: non si tratta di una novità dell’esecutivo Meloni ma della mera conferma di una misura già in vigore; è una misura fiscale che riguarda tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati”.

Infine, anche sommando gli effetti della riduzione del cuneo fiscale ( + 6-7%, ndr) e gli incrementi previsti in legge di bilancio gli stipendi restano penalizzati.

Ma i tagli in legge di bilancio, poi, riguardano anche la dotazione organica. Le nuove assunzioni di docenti ammonteranno a 1.866 unità mentre le uscite saranno 5.660: 3.794 posti di docenti in meno nel 2025, mentre per il 2026 sono confermati i tagli di oltre 2.200 posti all’organico tecnico amministrativo

I BUCHI DELLA MANOVRA

Nelle 586 pagine delle «note» con cui il Servizio bilancio del Senato fa le pulci alla legge di Bilancio i termini copertura/coperture appaiono ben 185 volte. Nella maggioranza dei casi secondo i tecnici di palazzo Madama non c’è «nulla da osservare», ma su almeno una dozzina di articoli vengono segnalate criticità, incongruenze, assenza dei dati di base sui quali effettuare le proiezioni.

Contratti delle Pa

Molti rilievi riguardano i trattamenti dei dipendenti della Pa, gli indennizzi riservati alle professioni sanitarie e le norme di esclusività del personale medico dell’Inail. In particolare per quanto riguarda il rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico (7,3 miliardi in 3 anni a beneficio di 1,9 milioni di addetti con un aumento a regime del 5,4% nel 2027) secondo il Servizio bilancio l’applicazione dei parametri indicati dalla Relazione tecnica determina «importi complessivi inferiori rispetto a quanto previsto in norma, per cui sarebbe utile l’acquisizione di ulteriori informazioni in merito all’incremento di risorse previsto e ai fattori che concorrono a determinare i suddetti importi».

I fondi per la Sanità

Alla Sanità la legge di bilancio assegna 1,3 miliardi nel 2025 ed altri 33,8 miliardi tra il 2026 ed il 2030. Per fare cosa? Non è spiegato, mentre sarebbe «opportuno presentare una tabella riepilogativa del complesso degli oneri inerenti ad attività e funzioni del Ssn che la norma in esame si propone di coprire».

Bonus asili e nuovi nati

Uno scostamento particolarmente significativo riguarda il nuovo «Bonus nuove nascite» da 1.000 euro tanto caro alla premier Giorgia Meloni. Ebbene in base ai dati Istat la platea dei possibili beneficiari per il 2025 è stimata in 380 mila unità comportando così un costo che al netto della selezione prodotta dall’Isee che potrebbe arrivare a 360 milioni. La legge si bilancio però ne stanzia appena 330, col rischio quindi che l’Inps a conti fatti si trovi a dover decurtare il contributo di quasi 100 euro o in alternativa a dare lo stop alle richieste una volta raggiunto il tetto di spesa.

Quota 103 e Opzione donna

Sul fronte della previdenza, poi, mancano le stime sugli effetti finanziari delle proroghe di Quota 103 e Opzione donna, mentre sull’Ape sociale viene indicata solo la platea potenzialmente interessata (circa 18 mila unità nel 2025) senza però «fornire elementi di dettaglio» e non viene fornita nemmeno l’indennità media mensile prevista.

Agenzia delle Dogane

Anche la norma che consente all’Agenzia delle Dogane di assumere in deroga 105 tra dirigenti e funzionari scricchiola: in questo caso, infatti, «andrebbero fornite indicazioni in merito alle disponibilità nel bilancio dell’Agenzia» a far fronte alla maggiore spesa. Auto aziendali Carenza di dati anche sulla norma che aumenta la tassazione sulle auto aziendali più inquinanti: in questo caso mancano infatti dati puntuali sia sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali sia sulle classi di emissione. Inutile dire con una eventuale terza lettura della legge di Bilancio ci sarebbe stato modo e tempo di correggere i testi e affinare le relazioni tecniche. Ma il governo, come sappiamo, lo ha negato.

(da La Stampa)

This entry was posted on domenica, Dicembre 29th, 2024 at 19:43 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.