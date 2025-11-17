“ABBIAMO MOLTA STRADA DA FARE. CI SONO ANCORA MOLTI UOMINI CHE NON PENSANO DI POTER ESSERE GUIDATI DA UNA DONNA, E LO ABBIAMO VISTO. QUINDI NON GUARDATE ME: NON SIETE PRONTI, NON FATEMI PERDERE TEMPO”

Michelle Obama ha nuovamente messo fine all’idea che un giorno potrebbe candidarsi alla presidenza. Parlando questo mese con Tracee Ellis Ross alla Brooklyn Academy of Music, Obama ha insistito che gli Stati Uniti “non sono pronti per una donna” alla guida del Paese.

“Be’, come abbiamo visto in queste ultime elezioni, purtroppo, non siamo pronti”, ha detto Obama facendo riferimento alle elezioni del 2024, vinte da Donald Trump contro Kamala Harris.

“Ecco perché dico: ‘Non guardate neanche me per una candidatura, perché voi mentite’”, ha continuato. “Non siete pronti per una donna. Non lo siete. Quindi non fatemi perdere tempo”.

Obama ha aggiunto: “Abbiamo ancora molta strada da fare, e ci sono ancora, purtroppo, molti uomini che non pensano di poter essere guidati da una donna, e lo abbiamo visto”.

L’autrice e moglie dell’ex presidente Barack Obama ha ripetutamente respinto, nel corso degli anni, richieste e voci sulla sua possibile candidatura. L’argomento era stato sollevato da

Savannah Guthrie nel 2018, quando durante un segmento del programma “Today” chiese a Michelle se avrebbe preso in considerazione una carriera politica.

“Assolutamente no. Non ho mai voluto essere una politica”, rispose Michelle. “In me non è cambiato nulla. Voglio servire… Ci sono tanti modi per avere un impatto. La politica non è la mia cosa. È semplice”.

(da agenzie)