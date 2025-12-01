CI VOGLIONO 720 GIORNI PER UNA COLONSCOPIA E 500 GIORNI PER LE PRIME VISITE SPECIALISTICHE… SECONDO L’AGENAS, NELLA FASCIA DI PRIORITÀ URGENTE LA COLONSCOPIA SUPERA, PER 1 PAZIENTE SU 4, I 105 GIORNI RISPETTO AL LIMITE DELLE 72 ORE



Liste d’attesa, carenza di personale e disomogeneità territoriale mettono ancora a rischio l’effettività del diritto alla salute. Emerge da due Rapporti presentati oggi da Cittadinanzattiva.

Dall’analisi sul 2024 di oltre 16mila segnalazioni dei cittadini emerge che il 47,8% riguarda difficoltà di accesso alle prestazioni, soprattutto per le liste d’attesa: fino a 360 giorni per una Tac, 720 per una colonscopia e 500 giorni per le prime visite specialistiche.

Secondo un’elaborazione su dati Agenas 2025, però, nella fascia di priorità urgente la colonscopia supera, per 1 paziente su 4, i 105 giorni rispetto al limite delle 72 ore.

(da agenzie)

