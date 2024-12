AL BALLOTTAGGIO HA STRAPPATO I DUE COMUNI AI SOVRANISTI



Sono ormai definitivi i risultati del ballottaggio di Anzio e Nettuno, comuni del litorale a Sud di Roma dove erano in programma le elezioni amministrative a causa dello scioglimento di entrambi i consigli comunali per mafia. Il centrosinistra ha vinto sia ad Anzio che a Nettuno. Al primo turno era invece in vantaggio il centrodestra in entrambi i comuni.§A Nettuno scrutinate 35 sezioni su 35. La vittoria è andata a Nicola Burrini, candidato del centrosinistra, che ha conquistato il 57,66 per cento delle preferenze, contro il 42,34 per cento dell’avversario, Daniele Maggiore

Ad Anzio con 38 sezioni scrutinate su 38 ha vinto il candidato del centrosinistra, Aurelio Lo Fazio, che ha ottenuto il 55,25 per cento delle preferenze, contro il 44,75 per cento candidato del centrodestra, Stefano Bertollini.

Le reazioni, Pd: “Risultato storico”

“Un risultato storico che riporta il centrosinistra alla guida di due Comuni governati dalla destra per anni, rappresentando un segnale forte di rinnovamento e fiducia in un progetto politico alternativo. Il Partito Democratico c’è e il centrosinistra, unito intorno a progetti concreti e candidature rappresentative del territorio, cresce nei Comuni e tra le persone. Siamo l’alternativa alla destra, sia nel Lazio che a livello nazionale”, è il primo commento al risultato delle elezioni di Daniele Leodori, Segretario Pd Lazio.

Schlein, bella vittoria a Anzio e Nettuno, l’alternativa c’è”

“Complimenti ad Aurelio Lo Fazio e a Nicola Burrini per la loro elezione a sindaco di Anzio e Nettuno. Una bella vittoria che dimostra che l’unità paga e altri due importanti comuni vedono il centrosinistra vincente.n Voglio ringraziare il PD di Anzio e Nettuno per il grande impegno che è stato premiato. L’alternativa a questa destra c’è e dai territori arriva il messaggio che le persone danno fiducia a chi si occupa con serietà e determinazione delle loro preoccupazioni e delle loro speranze”. Lo dichiara la segretaria del PD Elly Schlein.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Dicembre 2nd, 2024 at 20:48 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.