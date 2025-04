COSÌ CHE SI DEMOLISCONO LE DEMOCRAZIE



Ogni sei mesi devo fare la mia terapia di Ocrelizumab per la Sclerosi Multipla. E ogni sei mesi devo ripetere una lunga serie di analisi e la risonanza magnetica per vedere se questa stronza di malattia è ferma oppure no.

Dunque, siccome pago le tasse e vivo in un paese in cui le cure sono garantite a tutti per Costituzione, mi avvalgo dei mezzi a disposizione della me-cittadina e chiamo il CUP della mia regione per avere un appuntamento, la cui spesa dovrebbe essere coperta dallo Stato.

Per giorni il messaggio pre-registrato mi dice che le linee sono intasate e dunque suggerisce di richiamare ‘in un altro momento’. Oggi, finalmente, rispondono. La

prima risonanza magnetica disponibile è a luglio 2025 a Frosinone, in un’altra provincia, a 90 chilometri da casa mia.

Per le due strutture dove di solito faccio le risonanze non c’è proprio disponibilità e non si sa per quanto. Così ho chiamato la clinica dove ho fatto la prima risonanza magnetica e un po’ delle successive, ho detto “Buongiorno, ho la sclerosi multipla, l’esenzione e blablabla. So che non c’è posto per noi malati che godiamo di un diritto (l’esenzione), ma se prenoto privatamente quanto costa e quando c’è posto?”

Costa 680 euro e c’è posto dopodomani, mi hanno risposto con la cortesia che si riserva a chi paga. E quindi ho preso appuntamento. Perché ne ho bisogno, perché è urgente, perché ho la fortuna di potermelo permettere. E’ così che si demoliscono le democrazie.

Dando l’illusione che i diritti siano per sempre protetti, dal diritto e dalla Costituzione, mentre vengono quotidianamente erosi dalla politica che non è all’altezza del presente. Tina Anselmi, a cui si deve il Servizio Sanitario Nazionale, nel 2006 scrisse in ‘Storia di una passione politica’ che la democrazia ‘è un bene delicato, fragile e deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni precedentemente concimati attraverso la responsabilità di un popolo’.

La responsabilità di un popolo, come dice la Costituzione. Art. 32 della Costituzione Italiana “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”

