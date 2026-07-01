TRA LE CONTESTAZIONI ALL’EX MINISTRA ANCHE 3,3 MILIONI DI DEBITI ERARIALI NON PAGATI … LA CHIUSURA DELL’INCHIESTA PRELUDE ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E SI AGGIUNGE AI DUE PROCEDIMENTI IN CORSO SU “VISIBILIA”

Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl.

La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps.

Nuovo processo in vista per Daniela Santanchè, e stavolta in prospettiva il più pesante […] visto che in un avviso di conclusione delle indagini ora i pm Luigi Luzi e Guido Schininà contestano alla ex ministra e attuale senatrice di FdI il concorso nelle bancarotta di tre società nelle quali ha avuto ruoli di amministratrice, Ki Group Holding, Ki Group Srl e Bioera.

Sulla prima, che era quotata in Borsa e che è fallita nel giugno 2025, viene contestata soprattutto l’operazione con la quale fu costituita la nuova Ki Group Srl, staccando un ramo d’azienda e facendo diventare la società operativa una scatola vuota, con una iper valutazione di 8 milioni decisiva per la sussistenza della nuova Srl in quanto le erano stati conferiti 16 milioni di passività e 11 di attivo.

Ancor più delicato per la senatrice è l’addebito di non aver pagato debiti erariali per 3,3 milioni, cioè il 30% del complessivo passivo di 10 milioni sotto il quale la società è infine fallita; e soprattutto l’accusa che agli amministratori come lei la società abbia distribuito dividendi che in realtà non esistevano al momento dei relativo risultati di esercizio, dividendi per 4 milioni di euro nel 2015 e 1.400.000 nel 2016.

Ancora tra le imputazioni figurano due finanziamenti avuti da Banca Progetto nel febbraio 2020, il primo da 400.000 euro e soprattutto il secondo da 2 milioni garantito all’80% dal Fondo centrale di garanzia, ottenuti in teoria per campagne di marketing, e invece poi utilizzati per trasferimenti a varie società collegate all’interno del gruppo, in difformità dallo scopo per il quale i finanziamenti erano stati chiesti e ottenuti.

Nel capitolo riguardante invece il dissesto di Ki Group Srl, fallita nel dicembre 2023 con 2 milioni di passivo, è contestato un falso in bilancio nel 2019 e 2020 per aver indicato un avviamento di 10 milioni che in realtà non esisteva e sarebbe dovuto essere subito svalutato dall’inizio;

e un fittizio aumento di capitale operato in realtà proprio con soldi provenienti dalla stessa Ki Group Srl dietro il giro di altre società infragruppo.

Spicca poi un’imputazione di truffa aggravata allo Stato nel marzo 2021 per avere chiesto a Invitalia spa un prestito agevolato di 2.700.000 euro e per avere beneficiato di un credito d’imposta di 600.000 aggirando i requisiti previsti dalla legge, anche attestando falsamente sia che una società di revisione non avesse eccepito alcunché su una determinata situazione ostativa, sia che non ci fossero in corso contenziosi che invece la società aveva pendenti con lo Stato a livello fiscale e contributivo.

La terza bancarotta riguarda Bioera, fallita nel dicembre 2024. Qui, accanto a distrazioni in società collegate del gruppo prive di giustificazioni, la Procura e la Guardia di Finanza milanese contestano l’attribuzione agli amministratori di compensi ritenuti del tutto sproporzionati per 2,1 milioni di euro tra il 2018 e il 2023

(da agenzie)