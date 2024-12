COINVOLTA NELL’INCHIESTA DI “FANPAGE” “GIOVENTÙ NAZIONALE”, LA 30ENNE CONTINUA A GESTIRE LE TRUPPE CAMMELLATE DEI MELONIANI UNDER 18, BENCHÉ ORMAI SIA PIÙ IN ETÀ DA LAVORO CHE DA KINDERGARTEN…. AL TERMINE DELL’EVENTO, LA PHOTO-OPPORTUNITY CON LA GRANDE CAPA. E PRIMA O POI, CHISSÀ, ARRIVERÀ UNA CANDIDATURA… QUANDO DICEVA “FINCHÉ SE NE VA L’ULTIMO GIORNALISTA MENO…”



Perché la “sorellina d’Italia” Caterina Funel è ancora nella segreteria organizzativa di Atreju, al fianco di Donzelli?

Coinvolta nell’inchiesta di Fanpage “Gioventù Nazionale”, la trentenne continua a gestire le truppe cammellate dei meloniani under 18, benché ormai sia più in età da lavoro che da kindergarten.

E come ogni chiusura che si rispetti, la photo-opportunity con la grande capa. E prima o poi, chissà, arriverà una candidatura…

MA DONZELLI NON AVEVA GARANTITO PROVVEDIMENTI?

“Fratelli d’Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili”, promette Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale del FdI, che in questa seconda puntata viene tirato direttamente in ballo per il suo legame professionale con due esponenti dell’organizzazione giovanile del suo partito: una era Caterina Funel, componente della segreteria congressi di Fdi,

(da Dagoreport)

