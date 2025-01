“DA PREMIER HO RICEVUTO MOLTI AVVISI DI GARANZIA, NON SONO MAI ANDATO IN TV A LAMENTARMI, MI SONO DIFESO NELLE SEDI OPPORTUNE”



“Sapete voi da presidente del Consiglio quanti avvisi di garanzia ho ricevuto? Un’infinità. Sapete quante volte sono stato denunciato? Sapete quante volte mi sono dovuto occupare nei ritagli di tempo durante il periodo Covid? Lavoravo di giorno e di notte, per cercare di confezionare misure e di inventarci una rivoluzione per far andare avanti il Paese, per proteggere il Paese, assicurare la tenuta economica e sociale e nelle stesso tempo mi sono dovuto difendere. Mi avete sentito qualche volta andare e fare un video in cui denunciavo la magistratura per questo attacco proditorio, dicendo che non sono ricattabile e che non mi lascio intimidire dagli attacchi della magistratura? Mai”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una diretta social.

“Eppure questa cosa è stata molto pesante, perché le denunce sono state tantissime. Lei vuole alludere che si tratta di denunce politiche, che è la politica che viene attaccata sul piano politico. A me sul piano politico mi ha attaccato Fratelli d’Itali. Oggi la vicepresidente della Regione di Lazio di FdI è quella che mi fece un esposto mettendo vigliaccamente in mezzo la mia compagna, diffondendo una fake news, che la mia compagna aveva usato la macchina di servizio a mia disposizione: cosa falsa. E sapete Meloni che cosa ha fatto in quel caso? Mi ha attaccato in modo violento e aggressivo, che non dovevo difendermi pubblicamente e che dovevo andare a parlarne nelle sedi opportune. Cosa che ho sempre fatto. L’ho fatto con dignità, senza frignare”, ha aggiunto.

(da agenzie)

