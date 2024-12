LE IMMAGINI, DOPO MAGDEBURGO, SONO DA BRIVIDI: VALERIO STAFFELLI ENTRA NEL VARCO LIBERO E INCUSTODITO TRA PIAZZA FONTANA E CORSO VITTORIO EMANUELE



Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli testa la qualità dell’innalzamento del livello di sicurezza promesso dal ministro dell’Interno, Piantedosi, dopo i fatti di Magdeburgo, nelle aree dedicate a eventi e manifestazioni natalizie. E scopre che a Milano un’auto entra senza l’ombra di un ostacolo non solo nella zona adiacente al Duomo, dove si svolgono i mercatini di Natale, ma può circolare indisturbata anche in una piazza Duomo invasa da cittadini e turisti.

Le immagini, dopo Magdeburgo, sono da brividi: l’inviato di Striscia, imbeccato da una segnalazione, entra nel varco libero e incustodito tra piazza Fontana e corso Vittorio Emanuele, percorre con l’auto, a passo d’uomo, tutta la zona dei mercatini e sbuca senza ostacoli o blocchi a piazza Duomo. Per poi fare inversione nel cuore della piazza e ripercorrere lo stesso tragitto.

Il servizio completo sarà trasmesso domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

(da agenzie)

This entry was posted on domenica, Dicembre 22nd, 2024 at 20:19 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.