“IL PARTITO PRENDA PROVVEDIMENTI ADEGUATI, IMMAGINI VERGOGNOSE DI RAZZISMO E ANTISEMITISMO”



Con un tweet Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, ha commentato la seconda puntatadell’inchiesta Gioventù Meloniana di Fanpage.it, in particolare condannando le frasi antisemite e razziste dei dirigenti e dei militanti dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia.

“La Comunità Ebraica di Roma condanna le immagini vergognose di razzismo e antisemitismo emerse dall’inchiesta di Fanpage ed esprime solidarietà alla senatrice Ester Mieli, vittima di offese intollerabili. Chiediamo che vengano presi provvedimenti adeguati, anche da FDI come ha annunciato. È imperativo che la società e le istituzioni reagiscano con forza contro ogni forma di odio e discriminazione”, ha dichiarato Fadlun.

Nell’inchiesta si sente tra gli altri la dirigente romana di Gioventù Nazionale, già lanciata verso le prossime elezioni comunali, che dice lo scorso 24 aprile: “La cosa più bella è stata ieri a prendersi per il culo per le svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa di solidarietà a Ester Mieli…”.

Deputata di Fratelli d’Italia, già portavoce della Comunità ebraica di Roma, Mieli si vede già nella prima puntata dell’inchiesta mentre con Arianna Meloni e altri esponenti di spicco del partito partecipa all’inaugurazione proprio della sede di Gioventù Nazionale Pinciano, a Roma Nord, di cui Pace è coordinatrice. Poco dopo i saluti istituzionali un concerto di musica identitaria, tra saluti romani e “Duce Duce”.

(da agenzie)

