NAVARRO AVEVA DEFINITO MUSK “UN ASSEMBLATORE DI AUTO”. E OGGI L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO HA RESO LA PARIGLIA: “È PIÙ STUPIDO DI UN SACCO DI MATTONI”



Elon Musk attacca Peter Navarro, il consigliere al commercio di Donald Trump e lo definisce un “cretino”.

L’affondo del miliardario segue le parole di Navarro su Musk. Nel corso di un’intervista a Cnbc, il consigliere al commercio aveva detto: “Alla Casa Bianca lo capiamo tutti, e lo capiscono anche gli americani, che Elon è un produttore di auto. Anzi è un assemblatore di auto”, considerato che “buona parte” delle batterie delle auto Tesla arriva dal Giappone e dalla Cina.

“E’ più stupido di un sacco di mattoni”, ha aggiunto Musk criticando Navarro. Il miliardario ha inoltre ricordato che Tesla è la casa automobilistica con più vetture Made in America.

(da agenzie)

