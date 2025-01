TRA GLI ALTRI PERSONAGGI RAFFIGURATI CI SONO TRUMP, MUSK MARINE LE PEN E ORBAN



«Giorgia, salveremmo anche te». La scritta appare su una foto prodotta con l’intelligenza artificiale, che ritrae la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un giubbotto salvagente mentre sta per affogare in un mare in tempesta.

Ed è una delle card della nuova campagna di comunicazione sui social dell’ ong spagnola Open Arms. «Hai creato centri di detenzione in Albania per i migranti. Ma sai una cosa? Se la tua vita fosse in pericolo non esiteremmo a rischiare la nostra per salvare la tua» si legge ancora nella card rivolta alla premier.

Tra gli altri personaggi raffigurati allo stesso modo ci sono il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Elon Musk, Marine Le Pen, Viktor Orban. In un video appare anche il ministro Matteo Salvini, che Open Arms ha portato a processo per sequestro di persona per un caso del 2019

A spiegare il senso della campagna di comunicazione, destinata a far discutere, è la stessa ong: «Anche al nostro peggior nemico o ai più grandi portavoce dell’odio diremmo: Salveremmo anche te. Perché siamo soccorritori. Quando una vita è in pericolo, non esitiamo a rischiare la nostra per salvarla. Aiutaci a continuare, Diventa parte della famiglia di Open Arms».

(da agenzie)

