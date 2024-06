SE POI I LETTORI DI LIBERO SONO INTERESSATI AI PATRIMONI IMMOBILIARI, POTETE SEMPRE PUBBLICARE QUELLI DEI DIRETTORI DI GIORNALI DI AREA SOVRANISTA



Dopo le polemiche sulla casa popolare occupata da Ilaria Salis 16 anni fa, Libero oggi fa i conti in tasca alla famiglia. E si concentra sulle proprietà immobiliari dei Salis.

La residenza monzese della famiglia infatti è un villino di 160 metri quadri, oltre a due box per le auto. Uno da 26 metri e uno da 13. Oltre a un piccolo locale in uso come deposito.

Il quotidiano cita le visure catastali sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Una villetta di quel tipo, stima il quotidiano, viene venduta per 490 mila euro. Il villino è intestato a Roberto Salis e a Roberta Benevic in comunione di beni. La madre di Ilaria è anche proprietaria di un monolocale di 27 metri quadri nel territorio di Abetone Cutigliano in provincia di Pistoia. In un’intervista rilasciata oggi a Repubblica Salis ha detto: «La polizia mi ha trovato lì nel 2008, quando avevo 24 anni. Oggi ne ho 40. Da allora non sono più andati a fare verifiche per vedere chi ci abitasse, però l’Aler mi contesta lo stesso un debito di 90 mila euro». Poi spiega perché lo ha fatto: «Prendiamo Milano, 12.000 appartamenti popolari sfitti e 10.000 nuclei familiari in lista di attesa. I movimenti per la casa non tolgono niente a nessuno, cercano di risolvere con altre modalità un problema che le istituzioni non risolvono».

(da agenzie)

