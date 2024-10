ANCHE SU IUS SOLI E IUS SCHOLAE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI E’ FAVOREVOLE



L’autonomia differenziata gli italiani sono per l’abrogazione (48%), con un dato in salita rispetto allo scorso luglio (+3%). E voteranno sì al referendum. Lo dice un sondaggio dell’Istituto demoscopico Noto di cui parla oggi Repubblica.

La rilevazione concentra l’attenzione anche sull’altro referendum, che riguarda la riduzione del requisito di residenza da 10 a 5 anni per poter chiedere la cittadinanza. Ma qui il campione dice che preferisce lo Ius Soli e lo Ius Scholae. Riguardo l’autonomia le maggiori ostilità arrivano dal Centro e dal Sud, rispettivamente con il 57% e il 66% di contrari. Mentre i più favorevoli (47%) sono al Nord.

I referendum e i sondaggi

Tra i partiti i votanti Forza Italia sono contrari alla legge (56%). Ma anche quelli di FdI nel meridione non sono così favorevoli. Il no raggiunge l’80% tra gli elettori del Partito Democratico e il 76% tra quelli del Movimento 5 Stelle. Riguardo l’affluenza, dall’approvazione della legge si registra un aumento della propensione al voto: dal 55% di luglio al 57% di ottobre.

Sulla cittadinanza, gli italiani preferirebbero concedere la cittadinanza ai bambini nati in Italia a prescindere dalla nazionalità dei genitori (52%). Oppure a chi ha completato un ciclo scolastico di cinque anni (54%).

(da agenzie)

