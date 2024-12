FDI SOTTO IL 29% PD OLTRE IL 23%… FORZA ITALIA DAVATI ALLA LEGA



La vittoria del centrosinistra alle regionali in Emilia Romagna e Umbria sembra trascinare ancora verso l’alto il Partito democratico.

Nell’ultima Supermedia Youtrend, che include sondaggi realizzati dal 21 novembre al 4 dicembre, si avverte ancora un lieve effetto positivo del risultato del centrosinistra alle ultime elezioni, con il Pd che si conferma sopra il 23% e i partiti del centrodestra che perdono leggermente terreno, anche se la coalizione resta su valori alti, appena sotto il 48%.

Si avvertono anche segnali positivi per il M5S, sull’onda della Costituente. L’assemblea dello scorso weekend voluta dal leader Giuseppe Conte, che ha abolito il ruolo di garante di Beppe Grillo (che ha richiesto la votazione, ora in corso fino alle 22 dell’8 dicembre) ha fatto crescere leggermente il Movimento (+0,2%) che ora si attesterebbe all’11,6%.

La crescita di Pd e M5S sembra però a scapito dei partiti vicini del centrosinistra, come Avs che perde lo 0,2 ma resta sopra il 6% (6,2%) e Azione che tocca il 2,4% (-0,3%).

E il centrodestra? I tre partiti della coalizione registrano una lieve flessione, a partire da Fratelli d’Italia che si posiziona poco sotto il 29% (al 28,9%, -0,2%). Cala di poco (-0,1%) anche Forza Italia ora al 9,1% che resta sopra la Lega all’8,7% (-0,2%). L’unico partito che cresce dello 0,3% è Noi Moderati (1,2%). Stabile +Europa al 2% pieno, poco sopra si posiziona Italia viva al 2,3% (+0,1%).

La Supermedia liste:

FdI 28,9 (-0,2)

Pd 23,2 (+0,4)

M5S 11,6 (+0,2)

Forza Italia 9,1 (-0,1)

Lega 8,7 (-0,2)

Verdi/Sinistra 6,2 (-0,2)

Azione 2,4 (-0,3)

Italia Viva 2,3 (+0,1)

+Europa 2,0 (=)

Noi Moderati 1,2 (+0,3)

(da agenzie)

