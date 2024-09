MENO PENSIONI VUOL DIRE ANCHE MENO ASSUNZIONI (CON I GIOVANI CHE SE LA PIGLIANO IN SACCOCCIA)…I SINDACATI INSORGONO: “UNA FOLLIA, SIAMO GIÀ IL PAESE CON L’ETÀ PENSIONABILE PIÙ ALTA D’EUROPA E CON UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA LE PIÙ VECCHIE”



I sindacati, anche quelli di polizia, bocciano l’idea del governo di spingere fino a 70 anni la permanenza al lavoro dei dipendenti pubblici. I leader di Cgil, Cisl e Uil – a Cagliari per il summit sindacale Labour 7 che precede il G7 del Lavoro – chiedono anzi alla premier Meloni di convocare quanto prima le parti sociali per discutere di pensioni e degli altri temi legati alla manovra.

Il pacchetto previdenziale si annuncia risicato. Il governo intende portare avanti, anzi accentuare, la filosofia dell’anno scorso: fare cassa sugli assegni medio-alti con la rivalutazione parziale all’inflazione, penalizzare le uscite anticipate, trattenere al lavoro

La linea non cambia, nonostante il primo ricorso finito davanti alla Consulta, raccontato ieri da Repubblica , per incostituzionalità del taglio all’indicizzazione delle pensioni sopra i 2.273 euro lordi, quattro volte il minimo.

Taglio strutturale, in vigore da un biennio e destinato ad essere confermato anche per il 2025 con un’ulteriore possibile stretta alle ultime due fasce, quelle che oggi recuperano solo il 37% e il 22% dell’inflazione. Parliamo di assegni rispettivamente sopra 4.544 euro e 5.679 euro lordi. Se l’obiettivo è quello di alzare le pensioni minime per accontentare Forza Italia, questa sarebbe la copertura.

Anche l’idea di allungare, per ora in modo volontario, la permanenza dei dipendenti pubblici fino a 70 anni viene chiaramente immaginata dal governo in chiave di risparmio sui conti dello Stato: meno pensioni, meno assunzioni. Così la interpreta Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: «Una follia, siamo già il Paese con l’età pensionabile più alta d’Europa e con una pubblica amministrazione tra le più vecchie. Avremmo bisogno di giovani e di aumentare l’occupazione. Qui invece si fa l’operazione inversa per non pagare le pensioni e fare assunzioni, quindi risparmiare».

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Settembre 11th, 2024 at 20:24 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.