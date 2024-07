HA SPINTO PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO PER GLI STUDENTI E APPROVATO IL “SAFER COMMUNITIES ACT” CHE HA INTRODOTTO CONTROLLI RAFFORZATI PER GLI UNDER 21 CHE VOGLIONO ACQUISTARE UN’ARMA



Biden vuole finire il lavoro su un ventaglio di temi per garantire che il Paese possa collocarsi in posizione migliore nel futuro», ha anticipato una fonte al Wall Street Journal interpellata sul senso del discorso.

E ribadire come i suoi provvedimenti abbiano reso «forte l’economia Usa», «creato posti di lavoro di qualità» (14.8 milioni in tre anni) e distribuito ricchezza alla classe media.

La sua eredità su questo è corposa. Kamala Harris ha detto che è «impareggiabile», poiché ha ottenuto più lui in un mandato di quanto molti predecessori siano riusciti a fare in otto anni. Ed è questo che Biden ieri sera voleva spiegare e consolidare indicando la strada tracciata come un successo.

Dall’Affordable Care (ovvero le cure sanitarie accessibili e l’abbassamento dei prezzi, ad esempio, dell’insulina per i malati cronici di diabete), alla cancellazione del debito per gli studenti, al Bipartisan Safer Communities Act che ha introdotto controlli rafforzati per gli under 21 che vogliono acquistare un’arma: sono provvedimenti che Biden spesso cita. Nella lettera di rinuncia, domenica, ha ricordato proprio la legge sulle armi.

Poi ci sono le grandi iniziative legislative all’insegna di un ritorno in America della produzione e della indipendenza nella supply chain tecnologica, che sono l’ossatura della politica industriale della sua politica industriale. Il Chips Act ha messo 52 miliardi di dollari per favorire la creazione di semiconduttori negli States; l’Inflation Reduction Act del 2002 ha immesso nel mercato 485 miliardi generando – nei piani – ritorni per 790. E il Bipartisan Infrastructure Bill ha mobilitato 1200 miliardi di dollari per le infrastrutture come ponti, rete ferroviaria conduttore.

Alcuni di questi “Bill” sono ormai indirizzati su una carreggiata sicura, altri – come le politiche verdi contenute nell’Ira – rischiano un ribaltamento se Trump arriverà alla Casa Bianca. E questo in fondo è quel che è quel che Biden vuole scongiurare.

(da La Stampa)

