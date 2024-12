“BRESCIA E’ NOSTRA E CI APPARTIENE”… LA DURA RISPOSTA DEL SINDACO



Nella serata di ieri, venerdì 13 dicembre, a Brescia si è svolto un corteo. Circa 500 persone sono scese in strada e hanno sfilato per le vie della città sotto lo slogan “Difendi Brescia”. Diversi i cori e gli slogan. Non sono mancati “Boia chi molla” e qualche saluto romano. I partecipanti sono partiti da parco Gallo e sono arrivati alla stazione.

Tra i presenti c’erano membri dei gruppi “Brescia ai bresciani”, “Brescia identitaria”, “Rete dei Patrioti”, “CasaPound Italia”, “Veneto Fronte Skinheads”, “Comunità militante Brescia” e “Nazionalisti Camuni”. Quanto accaduto ieri sera ha, ovviamente, sollevato diverse polemiche.

La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha condannato la vicenda: “Il corteo di neofascisti che ha diffuso messaggi di odio per le strade di Brescia non ha fortunatamente attirato i proseliti sperati dagli organizzatori. Resta comunque un fatto grave, in una città medaglia d’argento per la Resistenza, che ancora porta la ferita della strage neofascista di piazza Loggia, che questi estremisti abbiano deciso di organizzare una manifestazione contro una società multirazziale, urlando slogan terribili e utilizzando impropriamente, senza autorizzazione, lo stemma del Comune, cosa per la quale ho già chiesto l’intervento della civica avvocatura. Il razzismo e l’odio sono estranei a una comunità che ogni giorno dimostra che è possibile convivere anche nelle differenze”.

(da agenzie)

