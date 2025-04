LA FINANZA AMERICANA VOLGE LO SGUARDO VERSO L’EUROPA: SONO PRONTI A DIVERSIFICARE PORTANDO VAGONATE DI MILIARDI NEL VECCHIO CONTINENTE (PARTICOLARMENTE APPETIBILI I BUND TEDESCHI) … SE CINA E UE INSIEME VENDESSERO INSIEME IL 10% DEI T-BOND CHE POSSIEDONO, POTREBBERO METTERE IN GINOCCHIO IL DAZISTA DELLA CASA BIANCA



Nella prima corsa agli investimenti rifugio da anni, i titoli del Tesoro statunitensi stanno affrontando una concorrenza seria come destinazione per i capitali globali.

I rendimenti del Treasury decennale di riferimento sono crollati di circa 40 punti base quest’anno, spinti brevemente sotto il 4% lunedì, a causa della raffica di dazi annunciata dal presidente Donald Trump, che secondo gli economisti aumenta il rischio di una recessione

Per contro, i tassi comparabili sia in Europa che in Giappone sono aumentati. In Germania, il rendimento del bund decennale al 2,61% riflette la prospettiva di un’ondata di emissioni obbligazionarie, mentre il governo aumenta le spese per la difesa. Nel frattempo, il rendimento dei titoli giapponesi a 10 anni è salito dopo essere rimasto per anni intorno allo zero, attestandosi ora intorno all’1,25%, mentre gli investitori si preparano a una politica monetaria più restrittiva.

Sebbene entrambi i rendimenti siano ancora ben al di sotto di quelli dei Treasury, si trovano a livelli che li rendono più attraenti per gli investitori europei e giapponesi che coprono il rischio di cambio in dollari quando acquistano titoli USA. Ciò potrebbe invogliare gli investitori a riorientare le allocazioni verso i propri mercati domestici, dove l’outlook politico appare più stabile.

Tutto ciò porta a un mondo in cui l’eccezionalismo americano non è più il tema dominante, con potenziali implicazioni di lungo periodo: Deutsche Bank mette in guardia contro una “crisi di fiducia” nel dollaro, mentre UBS Group AG vede un’opportunità per rafforzare lo status dell’euro come valuta di riserva globale.

Va detto che, fino a quando tale svolta non si realizza, è giusto mantenere un certo scetticismo. I bund apparivano altrettanto appetibili a metà 2023, finché una svendita aggressiva dei Treasury non spinse i rendimenti decennali USA al 5%, erodendo il vantaggio di rendimento europeo. Se i dazi riaccendessero l’inflazione, i rendimenti USA potrebbero nuovamente salire.

Tuttavia, il solo fatto che si stia discutendo di un cambiamento nei flussi di capitale dimostra che gli investitori si stanno preparando a un ruolo più centrale dell’Europa nei mercati globali, in un contesto di crescente competizione per il capitale. Questo potrebbe aumentare la vulnerabilità del mercato dei Treasury USA, che negli ultimi anni ha mostrato segni di “scioperi degli acquirenti”, complice il timore di un’impennata dell’offerta.

I trader obbligazionari cercheranno di capire chi cederà per primo: la Fed o il presidente Trump? Se entrambi manterranno la loro attuale posizione, ogni asta di Treasury diventerà una mina vagante da cui gli investitori si terranno alla larga.

Con il mondo sull’orlo di uno shock della crescita globale, a meno che i dazi non vengano sostanzialmente attenuati, il mercato dei Treasury potrebbe normalmente agire come porto sicuro. Ma le regole standard della finanza internazionale stanno venendo meno. I Treasury e il dollaro non sono più gli strumenti privi di rischio di un tempo.

Al momento, i recenti movimenti di prezzo pongono un paradosso agli investitori: si sono riversati nei Treasury come rifugio nel caos della guerra commerciale, facendone salire i prezzi e generando guadagni per i detentori esistenti. Tuttavia,

poiché i rendimenti si muovono in direzione opposta ai prezzi, i titoli diventano meno attraenti per i nuovi acquirenti, che si trovano ora di fronte a rendimenti inferiori.

Tradizionalmente, il deficit di bilancio degli Stati Uniti è stato finanziato in parte da un’ondata di capitali globali alla ricerca di esposizione ai Treasury. Complessivamente, la proprietà estera dei Treasury USA rappresenta circa un terzo del mercato, mentre il settore estero è stato la maggiore fonte di domanda di obbligazioni statunitensi lo scorso anno, secondo un’analisi dei flussi di fondi di Barclays Plc. Secondo la banca, ciò ha riflesso acquisti netti per 910 miliardi di dollari, circa la metà dei quali in Treasury.

Elemento cruciale: la stragrande maggioranza delle detenzioni estere è concentrata su scadenze lunghe, secondo i dati del governo USA. Questo significa che, se la domanda estera svanisce, potrebbe verificarsi un’inclinazione della curva dei rendimenti USA, con tassi a lungo termine che salgono rispetto a quelli a breve […]

Un’indicazione precoce su come gli investitori stanno affrontando i cambiamenti globali nei rendimenti potrebbe arrivare nei prossimi giorni. È appena iniziato il nuovo anno fiscale in Giappone, periodo in cui le imprese giapponesi rivedono di solito le proprie strategie di allocazione. Il Giappone è un attore chiave nei mercati obbligazionari globali, a causa della politica ultra-accomodante della Bank of Japan, che per decenni ha spinto gli investitori nazionali a cercare rendimenti all’estero.

«Potrebbe esserci uno spostamento di fondi da parte degli investitori giapponesi, visto che i rendimenti in Europa sono più interessanti», ha detto Hideo Shimomura, senior portfolio manager presso Fivestar Asset Management Co. a Tokyo. «Penso che questa sarà la direzione che prenderanno in generale gli investitori giapponesi».

La Germania ha dato il via a questo cambiamento all’inizio di marzo, annunciando piani per sbloccare centinaia di miliardi di euro per la difesa e le infrastrutture. I rendimenti dei bund sono saliti alle stelle, poiché gli investitori hanno prezzato un’ondata di emissioni per finanziare tale spesa.

Il grande bacino di risparmi dell’Unione Europea ne fa il maggiore detentore estero del debito pubblico statunitense, oltre a svolgere un ruolo rilevante nel finanziamento delle aziende USA. Se i Paesi europei aumenteranno significativamente gli investimenti, è possibile che tali risparmi vengano trattenuti a livello domestico.

Nel frattempo, la politica americana sotto Trump appare meno stabile, erodendo potenzialmente l’attrattiva dei Treasury

Greg Ritchie

per Bloomberg

