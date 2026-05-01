CI RITROVIAMO GIOVEDI’ 28 MAGGIO

Dopo 14 mesi senza pause, il blog va in vacanza per 10 giorni: riprenderemo la pubblicazione degli articoli giovedi’ 28 maggio (ogni tanto abbiamo bisogno di disintossicarci dalle vicende italiche e tirare il fiato).

Un grazie alle migliaia di lettori che ogni mese seguono un blog anticonformista che da quasi 19 anni rappresenta un “unicum” a livello nazionale e di “destra sociale”.

Una voce libera oltre gli steccati ideologici che non ha paura di raccontare fatti e verita’ scomode.

Ps Domenica prossima ci saranno elezioni amministrative in diversi comuni italiani. Un’occasione per mandare a casa diversi sindaci sovranisti, in primis Venezia e la corte dei miracolati di Brugnaro.

Un abbraccio a tutti

