MAURO GUIDUCCI, VICEPRESIDENTE NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO: “NON È CORRETTO FARE CRITICHE PER PERSONE CHE FANNO ATTIVITÀ DI CARATTERE SCIENTIFICO. A VOLTE CI SONO INTERVENTI CHE PASSANO INOSSERVATI, PER UN FUNGAIOLO O UN CACCIATORE DISPERSI IN MONTAGNA CHE HANNO COSTI ENORMEMENTE PIÙ ELEVATI”



Guiducci, vicepresidente nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

ha dovuto dire basta alle polemiche sui costi per il salvataggio: «A volte ci sono interventi che passano totalmente inosservati, sempre per una singola persona che magari si è dispersa in montagna, come un fungaiolo o un cacciatore. Interventi che richiedono ore e ore di elicottero, e vi garantisco che hanno costi enormemente più elevati. Non è corretto fare critiche per persone che fanno attività di carattere, prima di tutto, scientifico».

Come quella che stava facendo Ottavia. Per lei si è mobilitato il paese: da chi ha portato da mangiare alla parrocchia che ha messo a disposizione l’ostello. Un’ora di elicottero costa migliaia di euro. Quattro giorni per aiutare la speleologa, stimano gli esperti, saranno costati nemmeno diecimila euro. Nulla.

Un verricello la solleva in cielo, l’elicottero riparte verso l’ospedale di Bergamo. La speleologa bresciana di 32 anni, dopo 75 ore di operazioni di soccorso ininterrotte, nelle quali sono stati impegnati 159 tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico provenienti da 13 regioni italiane, è finalmente in salvo. «Lavoriamo per ottenere risultati come questo», sottolinea Mauro Guiducci, “A tradire Ottavia è stata una roccia, crollata sotto i suoi piedi: un volo di cinque metri che le ha causato traumi a gambe, torso e volto”

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Dicembre 19th, 2024 at 20:20 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.