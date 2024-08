FORZA ITALIA PUBBLICA I DUE PUNTI IN CUI SE NE PARLA, SMENTENDO I SOVRANISTI



“Favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari. Garantire flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale. Entrambi sono punti presenti nel programma del centrodestra di governo. Lo Ius scholae rappresenta lo strumento per mantenere queste promesse nei confronti degli elettori”.

È quanto si legge sui profili social di Forza Italia che torna così sulla questione dello Ius scholae, contro le obiezioni spesso ricevute che il tema non sia nel programma proposto dalla coalizione di centrodestra alle Politiche del 2022.

Nel post, viene aggiunta un’immagine dei due punti del programma citati. Si trovano nei capitoli 6 e 9 del documento, rispettivamente sotto il titolo ‘Sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale’ e ‘Stato sociale e sostegno ai bisognosi’.

Tra i primi a chiudere alla proposta di Forza Italia era stato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini: “Non è una priorità – aveva affermato al Meeting di Rimini -, non è nell’agenda di governo. Legge che funziona non si cambia”.

A rispondere a Tajani ieri, giovedì 22 agosto, era stato anche il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo: “L’insistenza di Tajani non è che infastidisce tanto la Lega – ha spiegato -, che ha una sua posizione chiara e ribadisce il suo no, ma visto che offre una sponda alle opposizioni rischia di minare seriamente la stabilità del governo”.

Un no è arrivato anche dal capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti: “È legittimo che un partito possa sottolineare una proposta che non è nel programma elettorale della maggioranza, né di FdI, né della Lega e nemmeno di FI – ha spiegato -. È legittimo che Tajani lo ritenga un argomento di discussione, ma lo è anche individuare delle priorità, che poi non toccherebbe certo all’opposizione decidere”.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Agosto 23rd, 2024 at 20:12 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.