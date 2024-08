NEI GIORNI SCORSI LA LEGA AVEVA CONDIVISO SU “X” UN VIDEO IN CUI IL CAV CHIUDEVA ALLO IUS SCHOLAE, MA ORA I FORZISTI RISPONDONO CON UN ALTRO FILMATO DI SILVIO IN CUI DICEVA: “RITENIAMO CHE DARE LA CITTADINANZA A QUALCUNO FIGLIO DI STRANIERI SIA DOVEROSO QUANDO QUESTA PERSONA È STATA ALLIEVA DI UN CICLO SCOLASTICO”



A distanza di 24 ore, Forza Italia controbatte alla Lega pubblicando un altro video di Silvio Berlusconi ma stavolta a favore dello ius scholae.

Il filmato è stato pubblicato sul profilo X del partito azzurro con l’invito: “Ascoltate le parole del Presidente Silvio Berlusconi sullo ius scholae.

Lui era favorevole a concedere la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia – si legge nel tweet di FI – che avessero completato la scuola dell’obbligo, Forza Italia continua coerentemente a esserlo”.

Nel filmato il fondatore di FI dice: “Riteniamo che dare la cittadinanza a qualcuno figlio di stranieri, che però vivono in Italia, sia addirittura doveroso quando questa persona è stata allieva di un ciclo scolastico che gli consente di parlare non solo bene la nostra lingua, ma anche di conoscere la nostra storia e apprezzare i punti cardine della nostra civiltà”.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Agosto 23rd, 2024 at 20:14 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.