L’ARRIVO DI MARA CARFAGNA HA SCONQUASSATO I FRAGILI EQUILIBRI INTERNI E TRE SENATORI VOGLIONO LASCIARE



Gli “addetti ai livori” mormorano: il commento velenosetto su Facebook della signora Lupi, Emanuela Dalmiglio, all’ipotesi che il marito possa diventare sindaco di Milano (“Speriamo proprio di no, metta l’uomo prima della ideologia? L’egoismo prima di cosa? È proprio una sua caratteristica, parola di chi lo conosce veramente!”) non è un inciampo casuale.

Si vocifera infatti che l’ex ministro dei Trasporti ciellino si veda sempre meno a casa: un po’ per gli impegni di partito, molto perché in altre faccende affaccendato. I malevoli ricamano sulla sua nuova amicizia con una ricca imprenditrice di Biella.

E se a casa c’è maretta, anche nel piccolo partito di Lupi, “Noi moderati”, qualcosa non va. L’arrivo di Mara Carfagna da “Azione” di Calenda ha sconquassato gli equilibri interni della micro-formazione: lo spazio crescente riservato all’ex showgirl ha creato malumori, tanto che almeno tre parlamentari starebbero pensando di cambiare casacca, mettendo a rischio l’esistenza del gruppo al Senato.

L’inciampo arriva proprio nel momento in cui Maurizio Lupi, su mandato di Giorgia Meloni, sta provando a estendere la sua “egemonia” sui parlamentari del gruppo misto afferenti al centro-destra. L’obiettivo è razionalizzare il centro facendo affluire in Noi Moderati tutte le sigle, come già sta facendo con Centro popolare (restano Civici d’Italia, Udc e Maie)

Nei veleni di queste ore si aggiunge il sospetto che la premier stia volutamente dando più peso a Noi moderati di Maurizio Lupi, proprio per arginare i movimenti di Tajani e soprattutto quelli più impercettibili, ma insidiosi dei fratelli Berlusconi. Il nuovo protagonismo di Mara Carfagna nella formazione centrista alimenta i timori forzisti.

«Vedrete che si troverà un ministero per Lupi», si ripete da giorni in Forza Italia, forse per scongiurare questa eventualità. A Palazzo Chigi si spera che le tensioni con gli azzurri si affievoliscano nei prossimi giorni.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Novembre 26th, 2024 at 20:30 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.