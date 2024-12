IL VICEMINISTRO DEGLI ESTERI (FDI) LA SPARA GROSSA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BOCCHINO



Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia, ha suscitato polemiche durante la presentazione del libro “Perché l’Italia è di destra” di Italo Bocchino, affermando che “il tratto distintivo più profondo del fascismo era uno spirito straordinario di libertà”.

Cirielli ha sottolineato come, a suo avviso, anche nel contesto di un regime totalitario come quello fascista, si potesse individuare una forma di “spirito individualista, libertario, contro l’autorità”, esistente nonostante il sistema autoritario.

Ha aggiunto che i valori della destra sono molteplici e non possono essere circoscritti a un unico periodo storico, leader o contesto: “Perfino della destra autoritaria, quella del periodo fascista. C’era una vastità di destre, c’era uno spirito di libertà straordinario”.

Le critiche

Le dichiarazioni, che reinterpretano il rapporto tra libertà e totalitarismo, stanno già generando ampie discussioni nel panorama politico e culturale italiano.

Questa visione, criticata da numerosi storici e osservatori politici, rischia di banalizzare o reinterpretare in modo revisionista le violazioni dei diritti umani avvenute sotto il regime fascista.

(da agenzie)

