FDI 27,5%, PD 24.2%, M5S 11,6%, LEGA 8,6%, FORZA ITALIA 7,8%, AVS 6%, AZIONE 3,5%, ITALIA VIVA 2,1%, + EUROPA 2%



Cala il consenso di Fratelli d’Italia e il Partito Democratico si avvicina. Adesso solo 3,3 punti percentuali separano i partiti di Giorgia Meloni ed Elly Schlein secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24.

Non solo Fdi, a frenare sono tutte le forze del centrodestra e anche il Movimento 5 stelle.

Secondo le ultime rilevazioni delle intenzioni di voto di Youtrend, se si andasse a votare oggi Fratelli d’Italia rimane sempre il primo partito ma perde 0,8 punti percentuali (rispetto al 18 novembre scorso), scendendo al 27,5%. Il Pd, invece, recupera un punto percentuale raggiungendo il 24,2%.

Al terzo posto c’è sempre il Movimento di Giuseppe Conte, stimato all’11,6% (-0,3 punti percentuali rispetto a metà novembre).

Segue la Lega di Matteo Salvini all’8,6% (in calo di 0,4 punti percentuali). Forza Italia al 7,8% registra un calo dello 0,9%: in questo caso va però considerato che il partito di Antonio Tajani a novembre era sondato insieme a Noi Moderati (oggi all’1,1% e contato separatamente). A chiudere il quadro, quasi stabile Alleanza Verdi-Sinistra al 6% (-0,1%), sale invece Azione (3,5%, +0,5) mentre Italia Viva viene riconfermata al 2,1% e +Europa al 2% (+0,1%).

This entry was posted on lunedì, Dicembre 9th, 2024 at 20:45 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.