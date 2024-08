LONDRA SI BLINDA PER IL CONCERTO DI TAYLOR SWIFT (A VIENNA LE DATE ERANO STATE ANNULLATE A CAUSA DELLE MINACCE TERRORISTICHE)



Due adolescenti sono stati incriminati in Inghilterra per reati di terrorismo in seguito a un’indagine condotta da Scotland Yard su una sospetta attività di estrema destra. Si tratta di Rex Clark, 18 anni, di Ilford, nell’est di Londra, e di Sofija Vinogradova, 19 anni, di Cheshunt, nell’Hertfordshire, entrambi accusati formalmente della preparazione di atti terroristici: devono comparire oggi davanti alla Westminster Magistrates’ Court nella capitale britannica.

Il capo dell’antiterrorismo della Met Police, Dominic Murphy, ha spiegato che il caso dei due teenager non è collegato ai violenti disordini organizzati dai gruppi dell’ultradestra nelle scorse settimane nelle strade del Regno Unito.

“Queste sono accuse estremamente gravi, ma vorrei esortare il pubblico a non speculare ulteriormente sul caso in questo momento e consentire al processo di giustizia di seguire il suo corso senza ostacoli”, ha sottolineato Murphy. Non ha potuto fornire dettagli sulle indagini pur rassicurando i cittadini sul fatto che non vi sia una minaccia più ampia correlata all’attività dei due giovani arrestati il 10 agosto.

(da agenzie)

