SI TRATTA DI UN MODELLO DI “AI” CON CAPACITA’ SUPERIORI DI QUELLE DEI MIGLIORI D’AMERICA, NONOSTANTE SIA STATO COSTRUITO A UN COSTO INFERIORE (SOLO 6 MILIONI DI DOLLARI) E CON CHIP MENO POTENTI … IL SUCCESSO DEL “BOT” CINESE FA CROLLARE I TITOLI IN BORSA DEI MICROCHIP EUROPEI E AMERICANI



La Cina corre veloce anche nell’intelligenza artificiale. La sua app DeepSeek ha raggiunto i vertici nei download gratuiti dell’App Store di Apple sia nel Dragone sia negli Stati Uniti, superando ChatGPT negli Usa. Laboratorio di IA poco noto in Cina ha però scatenato il panico nellla Silicon Valley dopo aver rilasciato modelli di intelligenza artificiale in grado di superare i migliori d’America nonostante siano costruiti a un costo inferiore e con chip meno potenti.

DeepSeek, come è chiamato il laboratorio, ha messo a punto un modello di linguaggio di grandi dimensioni gratuito e open source a fine dicembre che, a suo dire, ha richiesto solo due mesi e meno di 6 milioni di dollari per essere realizzato, facendo leva sui chip a capacità ridotta di Nvidia (H800). Gli ultimi sviluppi hanno sollevato allarmi sul fatto che il primato globale americano nel settore strategico dell’IA si stia riducendo, mettendo in discussione l’enorme spesa delle grandi aziende .

In una serie di test di terze parti, il modello di DeepSeek ha superato Llama 3.1 di Meta, GPT-4o di OpenAI e Claude Sonnet 3.5 di Anthropic per accuratezza, dalla risoluzione di problemi complessi alla matematica e alla codifica, secondo valutazioni di settore. La scorsa settimana DeepSeek ha rilasciato r1, un modello di ragionamento che ha superato anche l’ultimo o1 di OpenAI in molti dei test di terze parti. Si sa poco del laboratorio e del suo fondatore, Liang WenFeng.

DeepSeek è nata da un hedge fund cinese chiamato High-Flyer Quant che gestisce circa 8 miliardi di dollari di asset, secondo i resoconti dei media. Ma DeepSeek non è l’unica azienda cinese che sta facendo progressi. Ad esempio, c’ la startup 01, mentre la società madre di TikTok, ByteDance, ha rilasciato mercoledì scorso un aggiornamento del suo modello che afferma di superare o1 di OpenAI in un test di benchmark chiave.

La sorpresa DeepSeek affonda i titoli tecnologici, dai microprocessi al comparto dell’IA, in Europa e negli Usa. L’app cinese, che ha raggiunto i vertici nei download gratuiti dell’App Store di Apple sia nel Dragone sia negli Stati Uniti, superando ChatGPT negli Usa, ha scatenato il panico dopo aver rilasciato modelli di intelligenza artificiale in grado di superare i migliori d’America nonostante siano costruiti a un costo inferiore e con chip meno potenti. Di riflesso, il colosso olandese Asml cede il 9,62%, mentre negli Usa Nvidia perde nel pre-mercato il 7,94%, Microsoft il 4,54% Alphabet il 3,10% e Broadcom l’8,26%.

(da agenzie)

