COSA ASPETTA LA MELONI A PRENDERE IL TELEFONO E A TELEFONARE A MADURO? GLI ITALIANI INNOCENTI SI TUTELANO ANCHE CON GOVERNI NON AMICI



Nei giorni scorsi, la famiglia di Alberto Trentini, il 45enne di Venezia arrestato a un posto di blocco a Guasadalito, in Venezuela, ha ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto rassicurare la mamma dell’operante della Ong “Humanity e inclusion” sugli sforzi in atto da parte dell’Italia per ricondurre il 45enne a casa.

Dopo la telefonata del Capo dello Stato, a casa Trentini il telefono non ha più squillato. La madre del cooperante arrestato il 16 novembre era in attesa di un contatto con il figlio che, a detta delle autorità venezuelane, avrebbe “presto chiamato a casa” per dirle che sta bene.

Al momento però non ci sono notizie dirette di Trentini che con la sua Ong era diretto in un villaggio per portare aiuti umanitari e che è stato consegnato nelle mani del Dgcim, la direzione del controspionaggio militare di Nicolàs Maduro.

In un colloquio informale con l’intelligence italiana, i venezuelani avrebbero fatto sapere che il 45enne sta bene e che attualmente si trova in un carcere di Caracas, probabilmente nella sede centrale dei servizi a Boleita. Al momento il governo non ha avuto risultati e la Farnesina, che sta cercando un’interlocuzione, non è riuscita per ora a trovare un accordo con il nuovo governo Maduro che tiene Alberto di fatto come ostaggio.

L’Italia non conosce infatti le accuse mosse al cooperante, ma alla base del fermo ci sarebbero alcuni messaggi innocui di dissenso verso il governo venezuelano.

La visita consolare in carcere e una telefonata a casa erano i primi due obiettivi delle nostre autorità durante i colloqui con la controparte venezuelana ma per ora niente da fare.

Le prigioni del Dgcim sono tristemente note perché oggetto di inchiesta delle Nazioni Unite proprio per i crimini contro l’umanità. La famiglia del 45enne è difesa dall’avvocata Alessandra Ballerini.

(da Fanpage)

