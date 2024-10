TELEMELONI FA PASSARE UNO SPOT PUBBLICITARIO DURANTE IL MINUTO DI RACCOGLIMENTO: AL PEGGIO NON C’E’ MAI FINE



Il toccante omaggio dell’Olimpico, dove è diventato l’eroe delle Notti Magiche, ma anche la criticata scelta della Rai di mandare uno spot durante il minuto di raccoglimento.

Chi era allo stadio porterà nel cuore il tributo a Totò Schillaci, morto lo scorso 18 settembre, durante Italia-Belgio, partita di Nations League, mentre chi era davanti alla tv è rimasto perplesso.

Su tutti il fratello dell’ex centravanti della Nazionale, Giuseppe Schillaci, che su Facebook ha scritto: “Vergogna, la Rai interrompe il ricordo di Totò Schillaci per la pubblicità”.

Ma anche sui social è montata la protesta di chi non ha gradito il fatto che siano prevalse le ragioni commerciali. “Complimenti alla Rai per aver maltrattato il ricordo di Schillaci”, scrive Oliviero Cinelli. “La Rai interrompe il minuto di silenzio per Totò Schillaci e manda in onda la pubblicità. Cosa sta diventando, o cosa è diventata, la televisione pubblica?”, osserva Cosimo Amato.

Completamente diversa l’atmosfera sugli spalti dell’Olimpico con i tifosi che hanno potuto godere del commovente video sul maxischermo, introdotto dall’inconfondibile voce di Luca Ward, che ha riportato ai tempi della meravigliosa estate italiana del 1990.

(da agenzie)

