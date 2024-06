DICEVA: “SU ALCUNE POSIZIONI SFIDIAMO SALVINI E LA LEGA. VOGLIAMO ABOLIRE LE REGIONI, PERCHÉ IL REGIONALISMO IN ITALIA HA FALLITO”



Trascrizione del video di Giorgia Meloni contro le Regioni nel 2014, pubblicato su Instagram da Giuseppe Conte

Nessun appiattimento, noi abbiamo delle posizioni nostre che sono posizioni sulle quali sfidiamo anche Salvini, sfidiamo la Lega. Siamo qui stamattina per dire che vogliamo abolire le regioni, perché il regionalismo in Italia ha fallito, perché ha moltiplicato occasioni di malaffare, ha moltiplicato poltrone, ha moltiplicato spesa pubblica.

Facciamo una proposta completamente diversa, 36 distretti e dare più peso ai comuni, restituire autorevolezza allo Stato centrale su questi temi sfidiamo ovviamente anche la Lega, poi su alcuni temi invece facciamo le battaglie comune, quella contro l’euro, quella contro l’eurocrazia e quella contro l’immigrazione incontrollata. Le condividiamo tante altre no.

(da agenzie)

