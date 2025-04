LA RISPOSTA EUROPEA SARÀ IN DUE TAPPE: “LA PRIMA A METÀ APRILE, LA SECONDA…”



Di solito attento a usare toni concilianti verso Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron ieri non ha saputo trovare frasi di circostanza per bilanciare il suo disappunto.

Macron si è rivolto ai francesi definendo i nuovi dazi americani «uno choc per il commercio internazionale» risultato di una «decisione brutale e infondata». E ha fatto appello a quanti stanno per impegnarsi negli Stati Uniti o lo hanno già fatto nelle ultime settimane (per esempio l’armatore Rodolphe Saadé di Cma Ccg, che un mese fa aveva annunciato 20 miliardi di investimenti): «Gli investimenti a venire o appena annunciati devono essere sospesi, finché non abbiamo chiarito le cose con gli Stati Uniti. Che messaggio daremmo, nel momento in cui gli americani ci danno addosso? È il momento di una solidarietà collettiva».

L’Europa risponderà in due tappe: «La prima a metà aprile, con le tasse già decise su acciaio e alluminio; la seconda risposta, più massiccia, a fine mese dopo uno studio settore per settore, e un lavoro con gli Stati membri».

L’obiettivo è costringere Trump a fare marcia indietro e «smantellare i dazi». L’Europa può riuscirci, perché «siamo un mercato di 450 milioni di abitanti, più grande degli Stati Uniti».

Ma i Paesi più vicini a Trump (per esempio l’Italia, seppure non citata esplicitamente) non cedano a trattative separate: «Dobbiamo restare uniti e determinati. I Paesi europei più grandi potrebbero voler giocare da soli. Non è una buona idea».

Quanto alla Germania, l’annuncio di Trump significa che anche il 2025 sarà con ogni probabilità un anno di recessione, il terzo consecutivo. Secondo i calcoli del KIW, l’Istituto di Kiel per l’economia mondiale, il più autorevole think tank sul commercio estero, i dazi «reciproci» costeranno alla Germania lo 0,5% di crescita economica nel primo anno dopo l’entrata in vigore. La crescita prevista — al netto dello stimolo di Merz, che però entrerà a regime solo nella seconda parte dell’anno — era dello 0,4%, e i dazi daranno il colpo finale.

(da agenzie)

