LA FREQUENTAZIONE DA PARTE DELLA DUCETTA E DEL MINISTRO DI UN ESCLUSIVO CENTRO ALL’EUR PER I TRATTAMENTI A FREDDO (A 80 GRADI SOTTO ZERO), ASSISTITI DA UN “LONGEVITY EXPERT” … “PRIMA DI DIVENTARE PREMIER, LEI ERA PROPRIO ADDICTED. LUI INVECE VIENE ANCORA SPESSISSIMO”

Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida a 80 gradi sotto zero. Il gelo li fa belli. La “crio” li fa giovani. E questo elisir di lunga vita lo vendono all’Eur. “Quando può viene anche il presidente, qui”. Il presidente ossia “la” presidente? “Sì. Lei. Anche se prima di diventare premier, la vedevo più spesso. Aveva più tempo. Anzi prima di diventare premier, Giorgia Meloni era proprio una addicted”.

Prego? “Diciamo che era molto appassionata del trattamento, insomma addicted”. Un trattamento anti invecchiamento dei più futuribili. “Sì. Il ministro Lollobrigida, invece, viene ancora spessissimo”. Si vede che ha più tempo. A parlare al Foglio è Shura Santaroni, titolare d’una sorgente di bellezza all’avanguardia.

Quella di Shura è la voce che risponde al telefono dell’avveniristico “Longevity Suite” dell’Eur (quartiere Meloni-Lollo). E che di sé dice: “Sono la loro clinic manager”. La fata madrina di Palazzo Chigi. Se altre famiglie politiche scelsero infatti l’armocromia, in casa Meloni si va di crioterapia. Per quanto la passione riguardi più l’uomo, in realtà. Il maschio, in sostanza. E cioè il ministro dell’Agricoltura e (ex) cognato della premier Meloni. Ma, esattamente, di cosa parliamo quando parliamo di “crio”? “Il trattamento è di ultima generazione – spiega Santaroni – e dunque parliamo di una stanza con una temperatura che oscilla tra i meno 80 e i meno 90 gradi centigradi. Qui si entra e si percepisce subito il freddo. Che però, essendo secco, risulta meno pungente”.

Sono trattamenti rispetto ai quali in Italia non siamo ancora abituati. La crioterapia ha un suo immaginario californiano. Sa di “postumano”. Di Valle del Silicio. Di solito la fanno i ricconi che vorrebbero crioconservarsi, oltre che crioterapizzarsi. Sono quelli che aspirano all’immortalità come Bryan Johnson. Giusto? “Sì, proprio loro. Ma sono trattamenti che si stanno diffondendo anche da noi. California a parte, la crioterapia funziona molto a Milano, a Ibiza, in Turchia.

Anche se la nostra, all’Eur, è up tp date”. Cioè? “Ci sono due tipologie di crio suite: con o senza azoto. Quella che abbiamo noi, e che il ministro pratica e ama molto, è

senza azoto”. E la differenza qual è? “Nelle vecchie suite con l’azoto non si entra con la testa. Perciò il raffreddamento è meno omogeneo. E’ concentrato soprattutto nelle gambe.

Nella nostra suite, invece, i benefici sono a 360 gradi”. Ma a meno 90. Ci vuole coraggio. Ma il ministro ne ha da vendere e di certo, in quei momenti, pensa ai benefici. “In effetti i benefici sono tantissimi”. La terza età da scansare… L’età dell’oro da riconquistare… “Con la crio si riattiva il metabolismo, si riattivano gli ormoni del sonno, si tolgono le infiammazioni, la cellulite, si sentono le gambe più leggere, si perdono fino a 600 calorie, si stimolano il collagene e le sirtuine”. Cosa sono le sirtuine? “Sono le proteine che allungano la vita delle cellule”.

Lei segue personalmente il ministro nel suo percorso di ringiovanimento? “Sì. Lo seguo io, con un longevity expert”. Cosa fa un longevity expert? “E’ un esperto di longevità che viene una volta alla settimana per consulenze nutrizionali. Per il resto, facciamo anche dei test del dna, dell’epigenetica, del sonno. Abbiamo percorsi multidisciplinari, tecnologia, e poi tutta la parte olistica”, dice ora Shura Santaroni. Che quasi ricorda la Isabella Rossellini in “La morte ti fa bella”. La donna, magnifica come una dea, che vende altrettanta bellezza e giovinezza alle clienti. Anche se qui prevalgono “i” clienti. Ovvero i maschi. Fra i quali Lollo – già detto “Beautiful” ai tempi Colle Oppio. Il più noto fra i noti.

Dunque la longevity ha basi scientifiche? “Altroché”. Wikipedia scrive che l’efficacia della crioterapia si riscontra in pochissime prove. Ma chissà. A giudicare dalla longevity del governo, tra i primi cinque più duraturi della Repubblica, la crio suite è comunque consigliata a tutti i soci di maggioranza nonché ai leader d’opposizione.

(da Il Foglio)