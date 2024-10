IMPUTIAMO ALLA MELONI IL TONO SPOCCHIOSO E ARROGANTE CON LA QUALE CELEBRA IL NULLA, LA VOCE DELLA PROPAGANDA E’ ODIOSA



Potremmo perdonare a Meloni la sua manovretta economica risicata, faticosa, magra, con quei tre euro di aumento sulle pensioni minime che tintinnano come monetine in fondo a un secchio vuoto? Certo che potremmo.

Lo Stato è da molti anni in tempi di lesina, la ricchezza italiana è dei privati, non di una mano pubblica disprezzata, frodata dall’evasione e spesso ridotta ad assumificio da classi dirigenti poco degne.

Solo uno sciocco potrebbe pretendere che all’improvviso piovessero dal cielo banconote, ospedali nuovi, stipendi degni per gli insegnanti, ponti e strade rifatti, prenotazioni per le visite mediche entro le 24 ore.

Se non la perdoniamo non è dunque per la pochezza di quello che è riuscita a combinare insieme ai suoi. Altri, prima di lei, hanno fatto le nozze con i fichi secchi.

È per il tono spocchioso, trionfale, infine oltraggioso con il quale Meloni si autocelebra, totalmente dissonante rispetto alla realtà delle cose, alla lesina, all’arrabattarsi, al tirare di qua e di là una coperta così corta che non si capisce come non si sia ancora strappata.

Perché non dire agli italiani, in primo luogo ai suoi, “facciamo quello che possiamo, e sappiamo che quello che possiamo è poco”? Che cosa ci sarebbe di disonorevole nel parlarci come se fossimo adulti e senzienti, non una claque di ignoranti da gabbare o di bambocci da tenere buoni?

La voce della propaganda è odiosa. È la dichiarazione di morte della capacità di parlarsi sul serio. Dicono che Meloni sia “brava nel comunicare”.

Quando mai? È brava a vantarsi e a organizzare la fanfara.

Comunicare vuol dire rivolgersi alle persone senza megafono e farle sentire dentro una storia vera, non le comparse di una frottola.

(da repubblica.it)

This entry was posted on venerdì, Ottobre 25th, 2024 at 15:07 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.