“MI HA MINACCIATA E COLPITA PIU’ VOLTE”… LA SINDACA DI CENTRODESTRA NON SOSPENDE NEANCHE LA SEDUTA



«Mi si è parato davanti, mi prendeva a spallate, spingendomi e ripeteva a denti stretti: non ti azzardare mai più». Rosaria Del Buono, consigliera pd di Pomezia è appena tornata dal pronto soccorso, la sua voce è lievemente incrinata mentre racconta l’aggressione che ha appena subìto dal collega Fabrizio Salvitti, capogruppo della Lega del comune vicino la Capitale.

Al suo fianco si è immediatamente schierato il Partito Democratico che sui sociale ha denunciato la vicenda. «Il colmo è che stavamo discutendo una nostra mozione sull’istituzione del ‘muro della gentilezza’, dove portare abiti per lasciarli a disposizione dei clochard e delle persone fragili. – riassume con difficoltà quei minuti in aula Del Buono – La maggioranza si opponeva e io li ho accusati di non avere compassione degli ultimi. Poi sono uscita un attimo dall’aula e rientrando, sulla porta, davanti ai vigili, mi sono trovata davanti al viso Salvitti».

«Violenza assurda, sono sconvolta»

Il capogruppo della Lega di Pomezia, comune guidato dal centrodestra e dalla sindaca Veronica Felici, si è avvicinato alla Del Buono per poi colpirla più volte con la spalla. «Mi sussurrava a denti stretti che non mi dovevo azzardare mai più, mi prendeva a spallate, io ero senza parole. – racconta ancora la consigliera Pd – Gli ho ripetuto più volte di non toccarmi, ma non smetteva, finché si è allontanato. Sono tornata al mio banco, ma ero sotto choc. Tutti hanno visto cosa fosse successo ma la maggioranza ha deciso di andare avanti con il consiglio. Sono dovuta uscire, mi sentivo male. Non riesco a credere che si possa arrivare a tale violenza invece di discutere i problemi»

La solidarietà di colleghi e partito

Un gesto che ha colpito molti che hanno assistito alla scena, che stanno esprimendo solidarietà alla consigliera: «Una scena di violenza, mai vista prima, avvenuta a pochi passi dalla prima cittadina Veronica Felici che non ha avuto la dignità di intervenire. – la nota condivisa dai dem di Pomezia – La consigliera Del Buono, agitata e provata dall’episodio, si trova ora presso un punto di primo soccorso. Il Partito Democratico, a nome di tutti i propri dirigenti e consiglieri comunali, esprime sostegno a Rosaria e dura condanna contro la maggioranza di centrodestra a Pomezia che governa la città con metodi

inaccettabili per un vero confronto democratico».

«Fatto gravissimo dentro un’istituzione»

«L’aggressione di una consigliera comunale del Pd da parte del capogruppo della Lega, avvenuta oggi a Pomezia durante un consiglio comunale, è un fatto gravissimo. Non si può portare la violenza dentro le istituzioni. Piena solidarietà alla consigliera Del Buono.» Lo scrive sui social network la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità del Partito Democratico.

L’aggressione sarebbe avvenuta oggi durante una seduta del Consiglio Comunale della cittadina alle porte di Roma. L’accaduto è stato stigmatizzato anche dalla consigliera regionale del Pd, Emanuela Droghei: «Quanto avvenuto a Pomezia, durante lo svolgimento consiglio comunale, è grave, ma non stupisce: purtroppo questa destra sa solo aggredire. Un abbraccio alla consigliera Pd Rosaria Del Buono, Che ha semplicemente sostenuto un normale dibattito politico. Ancora più grave che nonostante l’accaduto, il consiglio comunale sia ripreso per volontà dei consiglieri del centrodestra che evidentemente considerano tutto normale. Del resto non è la prima volta che si registrano atteggiamenti intimidatori verso rappresentanti della minoranza. Sono molto preoccupata per questi fatti perché non si può avere paura di fare i consiglieri comunali. E sono molto preoccupata del silenzio della Sindaca. Chi tace è sempre complice»

