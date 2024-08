“PERCHÉ SANGIULIANO NON CHIARISCE? NON PUÒ FARLO?”



“Il ministro SANGIULIANO esca dal silenzio e spieghi pubblicamente cosa sia accaduto al ministero. A una settimana dalle prime indiscrezioni stampa sulla presunta nomina di una sua nuova consigliera, siamo ancora in un impasse istituzionale con indiscrezioni e fughe di notizie affidate ai

social network e a persone estranee all’amministrazione che stanno mettendo in discussione l’onorabilità degli uffici del ministero della Cultura italiano”.

A chiederlo è la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, a proposito del caso di Maria Rosaria Boccia.

“Nomine millantate ma mai confermate, sostituzione della scorta del ministro, partecipazioni a missioni istituzionali poco chiare, uffici del gabinetto impegnati a gestire i presunti legami con una consulente mai istituzionalizzata a cui, da quanto si apprende, si sarebbe dovuta affidare addirittura l’organizzazione del G7 cultura a Pompei. Perché SANGIULIANO non chiarisce? Non può farlo? Per qualche ragione un ministro della Repubblica italiana si trova sotto ricatto?”, conclude Manzi.

(da agenzie)

