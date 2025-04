MUSK HA TOCCATO CON MANO IL SUO SCARSO GRADIMENTO: HA SPESO 22 MILIONI DI DOLLARI PER LE ELEZIONI DELLA CORTE SUPREMA DEL WISCONSIN E IL SUO CANDIDATO (IL FAVORITO FINO ALLA DISCESA IN CAMPO DI MR. TESLA) HA PERSO MALAMENTE

Secondo un nuovo sondaggio condotto dalla Marquette Law School, l’approvazione del lavoro di Elon Musk è scesa al 41%, il livello più basso registrato da quando l’amministrazione Trump è entrata in carica.

Il 58% degli intervistati ha dichiarato di disapprovare l’operato di Musk come capo del Dipartimento per l’Efficienza del Governo, ruolo che ricopre all’interno della nuova amministrazione Trump. Il suo indice di gradimento personale è ancora più basso: solo il 38% approva il suo comportamento generale.

Il sondaggio arriva in un momento cruciale, mentre iniziano a emergere le prime reazioni ai primi 100 giorni del secondo mandato di Trump. Il sondaggio, condotto su oltre 1.000 cittadini statunitensi, ha mostrato che l’approvazione del lavoro svolto da Musk è inferiore a quella di Donald Trump. Il 46% degli americani approva l’operato del presidente finora, mentre solo il 41% approva quello di Musk.

In precedenza, un sondaggio del Washington Post pubblicato a febbraio attribuiva a Musk un tasso di disapprovazione del 15%. Da allora, Musk è diventato molto più attivo in politica locale e nelle elezioni statali.

Il sondaggio, realizzato tra il 17 e il 27 marzo, è stato pubblicato poche ore dopo la sconfitta del candidato sostenuto da Musk alle elezioni per la Corte Suprema del Wisconsin.

Brad Schimel, sostenuto da Musk con oltre 22 milioni di dollari in donazioni e apparizioni pubbliche, è stato sconfitto dalla democratica Susan Crawford, in un’elezione che molti hanno interpretato come un segnale di rigetto nei confronti sia di Musk sia, più in generale, dell’amministrazione Trump.

Il sondaggio ha anche rilevato come alcune delle politiche di Trump sostenute da Musk stiano perdendo consenso tra l’opinione pubblica. La proposta ripetuta da Trump di rendere il Canada il 51° stato degli Stati Uniti — accompagnata dalla dichiarazione di Musk secondo cui “il Canada non è un vero Paese” — è stata respinta dal 75% degli intervistati.

(da agenzie)