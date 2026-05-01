SALVINI, FATTI PIÙ ALLAH! A VIGEVANO, IN PROVINCIA DI PAVIA, I VERTICI LOCALI DELLA LEGA HANNO DATO IL VIA LIBERA ALLA CANDIDATURA DI DUE ESPONENTI DELLA COMUNITÀ ISLAMICA NELLE LISTE DEL PARTITO: LA STUDENTESSA HAGAR HAGGAG E IL PORTAVOCE DELLA COMUNITÀ, HUSSEIN IBRAHIM
LA DECISIONE NON È STATA CONCORDATA CON LA SEGRETERIA REGIONALE, NÉ CON QUELLA FEDERALE… SALVINI FURIOSO: “NON HA NULLA A CHE FARE CON LA LEGA UN TIZIO CHE FA UN VOLANTINO IN ARABO CON RIFERIMENTI AD ALLAH”… MA CHE PROBLEMA HAI?
Nella Lega è scoppiato il caso Vigevano (Pavia). I vertici locali hanno dato il via libera alla candidatura di due esponenti della comunità islamica nella lista del partito: la studentessa universitaria Hagar Haggag e il portavoce della Comunità islamica vigevanese, Hussein Ibrahim.
La decisione non sarebbe stata concordata con la segreteria regionale, né con quella federale, e avrebbe provocato profonda irritazione in Via Bellerio.
«Non ha nulla a che fare con la Lega un tizio che fa un volantino in arabo con riferimenti ad Allah. Ben vengano gli stranieri inseriti e integrati, non i fanatici» ha commentato ieri Matteo Salvini.
(da agenzie)
