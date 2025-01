NEL DETTAGLIO, L’85% DEI SIMPATIZZANTI DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL (RN) DI MARINE LE PEN E IL 92% DEI SIMPATIZZANTI DI FRANCE INSOUMISE (LFI) INVOCANO LE DIMISSIONI DI MACRON



Oltre la metà dei francesi si dice favorevole alle dimissioni del presidente, Emmanuel Macron, il cui secondo mandato all’Eliseo scade nel 2027: è quanto emerge da un sondaggio Odoxa-Backbone Consulting pubblicato per il giornale Le Figaro.

Secondo lo studio, l’uscita anticipata del presidente viene auspicata dal 61% dei francesi, due punti in più rispetto a dicembre e sette punti in più rispetto a settembre.

Nel dettaglio, l’85% dei simpatizzanti del Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen e il 92% dei simpatizzanti della France Insoumise (Lfi) invocano le dimissioni presidenziali.

Solo i simpatizzanti del partito macroniano risultano fortemente contrari a questa ipotesi (90%).

Sempre secondo lo studio, il 71% è preoccupato per l’operato di Macron e il 5% ritiene che il capo dello Stato non sia legato ai valori democratici. Oltralpe, i sondaggisti sono tuttavia divisi sull’opportunità di interrogare i connazionali sulle dimissioni del presidente. Il direttore dell’Ifop, Frédéric Dabi, ha dichiarato ieri su Sud Radio di ”rifiutare di porre domande” in merito.

”Non spetta a un istituto di sondaggi fare questo tipo di domande che potrebbero essere sfruttate nel campo politico”, ha spiegato, aggiungendo che ”non esiste quasi nessun francese che invoca spontaneamente la sua uscita dall’Eliseo, i francesi restano sull’agenda 2027″, assicura Dabi, tra i più autorevoli sondaggisti francesi.

(da agenzie)

