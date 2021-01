SALVINI PARLA DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO NEL COMUNE DI BENEVENTO “TUTTO FINANZIATO DA CONTE” MA NON E’ INFORMATO, I FONDI ERANO STATI STANZIATI NEL 2016



Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook da due giorni scarica post al veleno contro l’ex Guardasigilli: “Grillo lo chiamava “Demente Mastella - scrive Salvini - Mastella li mandava aff…Adesso fanno il governo insieme…”.

E giù con le insinuazioni quando Salvini commenta così il “finanziamento di Palazzo Chigi” per un progetto a Benevento dove Mastella è sindaco: “Ah, pensa un po’…”.

Si tratta di un parcheggio che in realtà era stato già finanziato la prima volta nell’estate del 2016. Al governo del Paese, quasi per uno scherzo della Storia, c’era quel Matteo Renzi che ora, sfiduciando il premier Conte, ha involontariamente riportato alla ribalta parlamentare il peso responsabile di Mastella.

Il parcheggio era una delle opere programmate nei cosiddetti “Piani per le periferie”. Peccato però che per i conti in dissesto del Comune sannita i lavori non siano mai partiti. Anzi, con il passare degli anni è stata necessaria anche una revisione del progetto, a causa di altri intoppi di natura urbanistica, e solo il 13 gennaio è scattato l’ok definitivo da Palazzo Chigi.

A chi come Salvini associa l’approvazione di quel progetto al sostengo parlamentare di Mastella, come un classico do ut des di certa politica italiana, l’ex Guardasigilli risponde: “Sciocchezze, illazione offensiva nei miei confronti. È un project financing, chi ha vinto ha messo dei soldi. Non mi interesso di queste cose”.

E annuncia una querela per Salvini

(da agenzie)