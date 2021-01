IL LEGHISTA OGGI DICE CHE TUTTI ERANO A CONOSCENZA DELLA SECONDA ONDATA… TUTTI TRANNE LUI VISTO QUELLO CHE DICEVA A GIUGNO: “SI FA DEL TERRORISMO, PERCHE’ MAI DOVREBBE ESSERCI UNA SECONDA ONDATA?”



Matteo Salvini ha vinto tutto. Prima dice una cosa, la porta avanti per mesi. Poi, sperando che le persone si siano dimenticati delle sue boutade comunicative, torna sui suoi passi accusando gli altri di aver sottovalutato quell’aspetto che lui minimizzava fino a qualche tempo fa.

Nel rovesciamento della realtà il leader della Lega è sempre stato un fenomeno, senza pari. E oggi arriva il compimento della sua operazione: dire tutto e il contrario di tutto. Così Matteo Salvini su seconda ondata oggi cita i tombini (che ne sapevano più di lui, questo è certo).

Nel consueto appuntamento Facebook, il leader della Lega ha voluto commentare a caldo le parole di Giuseppe Conte a Montecitorio. L’aspetto più interessante è quando afferma: «Sulla prima fase della pandemia è inutile dar lezioni. Si capiva poco e nulla, si navigava a vista e si cercava di salvare il salvabile».

Allora non si capisce perché, anche nella prima fase, la Lega abbia oprato per un’opposizione non responsabile. Ma il clou arriva poco dopo.

«Ma la seconda ondata – dice Matteo Salvini – l’avevano prevista anche i tombini». Poi prosegue parlando di terza ondata, ma a noi interessano i tombini tirati in ballo dal leader della Lega. Il motivo?

Cosa diceva ieri

Salvini era ospite di una televisione locale e disse tronfio e belligerante: «Ma perché dovrebbe esserci una seconda ondata? ‘Sta roba che stiano dicendo ‘a ottobre e a novembre, attenzione’. È inutile continuare a terrorizzare le persone».

Insomma, sicuramente i tombini sapevano dell’arrivo della seconda ondata. Ma questo era un fatto noto a tutti. Ma Matteo Salvini era sicuro che non sarebbe mai arrivata e parlava di terrorismo mediatico (e politico). Evidentemente è inciampato in quel tombino lasciato aperto.

(da Giornalettsmo)